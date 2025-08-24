Mercato OM : Revirement spectaculaire pour Adrien Rabiot ?

Écarté et placé sur la liste des transferts de cette dernière ligne droite du mercato estival, Adrien Rabiot va-t-il finalement rester à l’OM cette saison ? En tout cas, l’entraîneur marseillais n’écarte pas forcément cette option.

Mercato OM : Roberto De Zerbi prêt à récupérer Adrien Rabiot ?

C’est une sortie pour le moins inédite. En pleine crise de communication entre la direction de l’Olympique de Marseille et le clan Adrien Rabiot suite à la mise à l’écart du milieu de terrain français, Roberto De Zerbi a publiquement laissé entendre qu’il pourrait bien jouer les médiateurs entre les deux parties.

Placé sur la liste des transferts après sa rixe avec son coéquipier Jonathan Rowe, Rabiot est déjà annoncé dans les plans de plusieurs clubs européens. Le joueur de 30 ans aurait même refusé une proposition de Galatasaray et privilégierait un retour en Italie, où le Napoli et l’AC Milan seraient prêts à l’accueillir avant la fermeture du mercato estival. Mais le coach marseillais ne désespère pas et se dit prêt à tenter l’impossible pour retenir l’ancien joueur de la Juventus Turin dans son effectif cette saison.

« Je n’en ai encore parlé ni avec Pablo Longoria ni avec Medhi Benatia. Mais même s’il a fait une erreur, j’espère, et pas seulement pour la valeur du joueur, mais aussi pour celle de la personne, qu’il y a les conditions pour réparer les choses. Je ne suis pas la personne qui ferme les portes, à personne. Je ne suis pas le seul à décider. Au contraire, c’est d’abord le club plus que l’entraîneur qui doit décider. Mais je tends la main à tout le monde.

Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire. Pas pour le joueur, mais pour la personne et pour le bien de tous. Au plan humain, plus encore que footballistique », a déclaré le technicien italien samedi, après la victoire de ses hommes contre le Paris FC (5-2), à l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1. Mais que pensent les dirigeants olympiens de cette éventualité ?

Longoria et Benatia prêts à reconsidérer leur position ?

D’après diverses sources proches de l’OM, Frank McCourt, Pablo Longoria et Medhi Benatia ne seraient pas au courant de la démarche de Roberto De Zerbi. De son côté, Adrien Rabiot ne serait pas forcément opposé à l’idée de rester et d’aller au terme de son contrat, soit le 30 juin 2026. Arrivé librement l’été passé, le joueur formé au Paris SG reste très attaché à l’Olympique de Marseille, car il est pleinement investi dans le projet du club.

Surtout que les 15 millions d’euros réclamés par l’Olympique de Marseille pour son départ freinent beaucoup de prétendants. Reste donc à voir si la direction olympienne, notamment Pablo Longoria et Medhi Benatia, serait disposée à reconsidérer leur position et à permettre à Roberto De Zerbi de reprendre Adrien Rabiot dans son groupe. Affaire à suivre…