Mercato PSG : Accord total entre Donnarumma et Man City !

Écarté du groupe du PSG avec l’arrivée de Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma se rapproche sérieusement d’un transfert à Manchester City à une semaine de la fin du mercato estival. Explications.

Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma dit oui à Man City

Arrivé librement à l’été 2021 en provenance de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma n’ira pas au terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Poussé vers la sortie à Paris, le portier de 26 ans va s’engager avec Manchester City. Après avoir reçu l’hommage du Parc des Princes le vendredi en marge du match de la deuxième journée de Ligue 1 contre Angers SCO, l’international italien a donné son accord pour rejoindre l’équipe de Pep Guardiola.

Ce dimanche matin, Fabrizio Romano a confirmé que « Gigio Donnarumma a conclu un accord personnel avec Manchester City, désireux de rejoindre Pep Guardiola. » Le journaliste sportif a ajouté que « des négociations sont également en cours entre Man City et le PSG, le montant du transfert sera inférieur à la demande initiale de 50 millions d’euros. »

🚨 Gigio Donnarumma has agreed on personal terms with Manchester City, keen on joining Pep Guardiola.



Negotiations are also underway between Man City & PSG, fee will be under initial €50m request.



❗️ Deal still depends on Éderson exit this summer, with Galatasaray still keen. pic.twitter.com/4HYxRZsTRs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2025

Pour autant, l’affaire est encore loin d’être bouclée, puisque « l’accord dépend toujours du départ d’Ederson cet été, Galatasaray étant toujours intéressé. » Considéré comme l’autre option sérieuse de Donnarumma, Manchester United avancerait désormais sur la piste menant au gardien du Royal Antwerp, Senne Lammens.

« Manchester United poursuit les négociations pour conclure l’accord avec Senne Lammens. Cela fait suite à une mise à jour exclusive vendredi sur les discussions en cours et l’accord avec le gardien de but. Royal Antwerp veut € 25 millions, des discussions sont en cours autour de € 20 millions avec des ajouts. L’accord n’est actuellement pas lié à l’avenir d’Onana », écrit Fabrizio Romano sur son compte X. Les Citizens ont donc la voie toute dégagée pour conclure tranquillement le transfert de Gianluigi Donnarumma avec le Paris Saint-Germain.