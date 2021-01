ASSE : Très grosses inquiétudes sur la situation financière

Publié le 11 janvier 2021 à 11:30

L'ASSE est retombée dans ses travers en s'inclinant sur le pelouse du Stade de Reims (1-3), à l'occasion de la 19e journée de Ligue 1. Une défaite qui voit les Verts glisser à la 16e place, mais un danger encore plus important que la Ligue 2 plane sur la tête des Stéphanois, car la situation économique du club ne va pas du tout en s'améliorant...

Le dégraissage du mercato n'a pas suffi

Les Verts avaient grand besoin de dégraisser cet été pour ne pas sombrer totalement financièrement. La vente de Wesley Fofana du côté de Leicester City pour près de 40 millions d'euros bonus compris a renfloué un temps les caisses, de même que les départs de Loïs Diony ou Yann M'Vila, respectivement à Angers SCO et l'Olympiakos. Récemment, l'ASSE a fait l'économie des deux millions d'euros de salaire de Stéphane Ruffier en licenciant son ancien gardien numéro un. Mais méfiance, la suite du feuilleton entre les Stéphanois et leur ex-portier pourrait se poursuivre devant la justice. Alors que l'ASSE tente de se renforcer au mercato hivernal pour éviter une catastrophe sportive en Ligue 1, avec notamment l'arrivée de l'attaquant Mostafa Mohamed et d'un potentiel défenseur, en interne, ça se bouscule. Xavier Thuilot, le directeur général, va quitter le club et devrait être remplacé par Jean-François Soucasse, jusqu'alors en poste au Toulouse FC et qui ne fait déjà pas l'unanimité à Sainté, de par son passif avec le club.

L'ASSE "pas loin du précipice"

L'ASSE, financièrement, ne s'en sort pas, alors que Geoffroy-Guichard, comme les autres stades de Ligue 1, sonne toujours vide. Évoquant la situation critique aux Girondins de Bordeaux, qui a mis organisé un plan social au Haillan, avec 26 membres du personnel sur le départ, et un déficit de 80 millions d'euros, Daniel Riolo, chroniqueur sur RMC, a donné des nouvelles de Saint-Etienne. Et chez les Verts, là aussi, le grand plongeon est proche. Selon Riolo, l'ASSE et les Girondins ne sont "pas loin du précipice". En effet, la question de la capacité de ces clubs à payer les salaires jusqu'à la fin de la saison se pose de plus en plus, affirme Sainté Inside d'après les propos tenus sur RMC, et les incertitudes se multiplient. Il va encore falloir dégraisser au mercato d'hiver et les derniers très gros salaires du club pourraient être invités à partir plus rapidement que prévu...













Par Matthieu