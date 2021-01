FC Barcelone : Martin Braithwaite ne compte pas s'en aller

Publié le 11 janvier 2021 à 18:15

Faisant plus que d'assurer l'intérim du côté du FC Barcelone, Martin Braithwaite a mérité sa place dans l'effectif catalan. Alors qu'il ne devait être que de passage du côté du club culé, le Danois voudrait lui s'installer sur la durée du côté de Barcelone.

La bonne surprise Braithwaite

Recruté au mercato d'hiver 2019 pour pallier aux nombreuses blessures de l'attaque du Barça, Martin Braithwaite a été recruté en qualité de joker médical. Un rôle éphémère donc au sein du club catalan, pour qui l'ancien Toulousain devait partir au bout de six mois. Mais avec l'incapacité du FC Barcelone à mettre la main sur un attaquant d'un plus gros calibre et la parfaite adaptation du Danois au Barça, auteur de deux buts en onze matchs, ont forcé les dirigeants du club à garder Braithwaite. Cette saison, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux s'était mposé en tant que titulaire sur le front de l'attaque et affirme sa place sous Ronald Koeman.

Il ne veut pas partir du FC Barcelone

Sous contrat jusqu'en 2024 et bien installé en Catalogne, l'intéressé ne compte pas s'en aller de sitôt. Interrogé par Radio Catalunya, le numéro 9 du FC Barcelone avoue se sntir très bien au Barça et ne voit aucun problème avec la concurrence : "Ça me plait de voir qu’ils recherchent d’autres joueurs. C’est censé se passer comme ça dans un club comme le Barça, qui aspire à être le meilleur du monde. Il faut une concurrence en interne. Tout ne doit pas reposer sur un petit groupe de joueurs. Ça ne me fait pas peur, ça me motive. Quitter le FC Barcelone cet hiver n’est pas une option. Ni en fin de saison. L'année prochaine, je continuerai à me battre ici pour marquer des buts. Cette saison, nous avons la chance de pouvoir remporter de nombreux titres et c'est mon ambition. " De grandes ambitions donc pour Martin Braithwaite, jusqu'à ce que l'arrivée d'un attaquant ne vienne remanier ses projets d'avenir.













Par Chemssdine