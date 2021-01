Barça : Griezmann, sa place remise en cause dans l'équipe ?

Publié le 04 janvier 2021 à 11:30

Griezmann semble débuter l'année au Barça sous de mauvais auspices. Relégué sur le banc la veille lors de la rencontre entre le FC Barcelone et Huesca (1-0) pour le premier match de l'année, AntoineGriezmann semble payer ses dernières prestations décevantes, notamment son dernier match raté face à Eibar.

Antoine Griezmann en difficulté

En l'absence de Lionel Messi, Antoine Griezmann n'a pas réussi à convaincre Ronald Koeman qui lui a préféré Martin Braithwaite, ce dernier n'étant pourtant pas dans sa meilleure forme. Le Français n'est rentré qu'en toute fin de match et n'a joué que neuf minutes en tout. Alors que l'international français semblait bien revenir cet automne et jusqu'à l'entame de décembre, il n'a pas réussi à conclure l'année en beauté. Il n'a en effet pas marqué de but depuis un mois. Ce qui semble fragiliser sa place dans le onze de Koeman. Ce dernier avait cependant défendu Griezmann en conférence de presse la semaine dernière : "Le problème n’est pas seulement Antoine. Il y a beaucoup de joueurs dans notre ligne d’attaque qui doivent être plus efficaces", avait déclaré Koeman. L'entraineur du Barça souffre en effet de l'inefficacité actuelle de ses attaquants, d'autant que le départ de Luis Suárez se fait sentir.

Ronald Koeman a réagi

A la fin du match remporté par le Barçasans flamboyance, Ronald Koeman a expliqué ses choix de la soirée. "Je fais confiance à tous les joueurs de notre équipe. Si nous choisissons d'avoir trois milieux de terrain, il y a de la place pour trois attaquants. Avec Leo sur l'aile, nous avons choisi quelqu'un qui nous donne beaucoup de profondeur comme Ousmane Dembélé. Nous avons opté pour Martin en pointe car dans ce type de match un joueur de son style est nécessaire." Au sujet de Griezmann, il a tenu à préciser : "Cela ne veut rien dire pour Antoine. Nous avons besoin de tous les joueurs pour les nombreux matchs qui nous attendent."

Reste à savoir si le Français réussira à regagner sa place dans l'équipe en vue des prochaines échéances à venir en Liga et en Ligue des champions. Le Barça affrontera le PSG en huitièmes de finale en février.













Par Hind