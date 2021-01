PSG : Verratti annonce la couleur sur la finale contre l'OM

Publié le 11 janvier 2021 à 21:30

Le PSG affronte l’OM pour le Trophée des champions, ce mercredi (21h) au stade Bollaert à Lens. Pour Marco Verratti, cette confrontation est spéciale. C’est sa 8e finale et il ne veut pas la rater.

PSG : Marco Verratti évoque « un double objectif » contre l'OM

Évoluant sous le maillot du PSG depuis l’été 2012, Marco Verratti fait partie des plus anciens du club sous l’ère QSI (Qatar Sports Investements). Avec ce statut, il a gagné sept Trophées des champions avec le club de la capitale. Il est donc le recordman de cette coupe chez les Rouge et Bleu. Et il ne compte pas s’arrêter. Bien au contraire, le milieu de terrain se dit prêt pour le rendez-vous de mercredi, contre l’OM. « J'ai gagné tous les Trophées des Champions que j'ai joués. J'aime cette compétition, et j'espère pouvoir continuer. La chose la plus importante ici est de gagner des titres, plus que les records personnels », a déclaré l’Italien en conférence de presse.

L’Olympique de Marseille avait infligé une défaite (1-0) au Paris Saint-Germain, lors de la 3e journée de la Ligue 1, en septembre 2020. Quatre mois après le revers subi au Parc des Princes, Marco Verratti se méfie toujours des Olympiens. « La rivalité avec l’OM, c’est quelque chose d'important pour tout le monde au club. [...] C'est un match différent des autres, qui compte beaucoup pour les supporters. Nous devons donc toujours donner un peu plus quand nous jouons contre Marseille, car contre eux, c'est un double objectif », a-t-il souligné. Pour ne pas perdre son 8e Trophée des champions, le N°6 du PSG a lâché des consignes à ses coéquipiers. « Il faudra surtout rester sereins, penser au match et bien travailler pour aller chercher ce premier trophée de la saison. Nous allons devoir nous concentrer sur ce que nous savons faire : jouer au football et remporter le trophée », a-t-il recommandé.

Pochettino demande « toujours le maximum », selon Verratti

Cette année, Marco Verratti disputera le trophée des champions sous les ordres de Mauricio Pochettino. Ce dernier a été nommé le 2 janvier 2021, à la place de Thomas Tuchel, viré. « Le coach a été un joueur de haut niveau. Il sait donc à quel point il est difficile de tout changer ou assimiler en une semaine. [...] Il est très à l'écoute de ses joueurs, mais c'est un coach qui est aussi très exigeant. Il veut que nous donnions toujours notre maximum, et que nous ayons une attitude positive. Nous apprenons toujours à le connaître, mais je pense que rapidement, nous allons mettre en place toute sa philosophie », a rassuré Marco Verratti. Le nouvel entraîneur du PSG a été tenu en échec par l’ASSE (1-1) à Geoffroy-Guichard en Ligue 1, lors de son premier match, mais il a remporté le deuxième contre le Stade Brestois (3-0), au Parc des Princes.













Par ALEXIS