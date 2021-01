OM Mercato : Un attaquant de Ligue 1 offert sur un plateau

Publié le 12 janvier 2021 à 18:45

Pol Lirola ayant signé ce matin du côté de Marseille, l'OM a ainsi réglé son fameux problème du latéral droit. L'occasion pour le club phocéen de désormais pouvoir entièrement se consacrer à la quête d'un avant-centre. Cela tombe bien, une ancienne piste de Ligue 1 ne semble plus en odeur de sainteté dans son club.

Mercato : l'hiver chaud de l'OM

Que serait ce mercato hivernal sans les imtempestives rumeurs de transfert mêlant l'Olympique de Marseille ? Alors que la quête du fameux latéral droit, toujours pas remplacé depuis Bouna Sarr, a pris fin ce mardi matin avec l'acquisition de Pol Lirola, le board de l'OM peut désormais mettre les bouchées doubles sur l'achat d'un attaquant de pointe. Auteur de seulement 25 buts en Ligue 1, le club olympien ne peut pas compter sur des attaquants fiables cette saison car Dario Benedetto, titulaire, et Germain, son remplaçant, n'ont inscrit que trois buts chacun cette saison. Des statistiques faméliques qui ont finit par convaincre Pablo Longoria de se mettre à la recherche d'un attaquant de pointe dès cet hiver. Multipliant les pistes toutes plus onéreuses les unes que les autres, le head of football espagnol pourrait voir une piste estivale se réactiver au meilleur des moments.

M'Baye Niang rêve de Marseille depuis cet été

Tout proche de signer à Marseille au mercato d'été, M'Baye Niang a dû finalement rester au Stade Rennais. Un épisode qui a laissé des traces chez l'international sénégalais (23 sélections, 4 buts), qui était amer mais revanchard en octobre lors d'une interview pour L'Equipe : "Mes relations avec mes agents ? On se dit la vérité. Mon transfert à l'OM a échoué. J’étais déçu, mais je n’ai pas remis en cause toutes les choses qu’ils ont faites. Ils m’ont permis de rejoindre Rennes, où je me suis relancé, il ne faut pas l’oublier. C’est clair que j’étais déçu de ne pas aller à Marseille. Aujourd’hui, je reviens au Stade Rennais, je vais reconquérir tout le monde. M’Baye va reprendre sa place. "

Des promesses visiblement vaines quand on voit que trois mois plus tard, le natif de Meulan est le troisième attaquant du côté de Rennes et qu'il n'a pris part qu'à neuf matches cette saison. Une situation qui devrait mener les dirigeants bretons à mettre l'ancien Milanais sur la liste des transferts selon Ouest-France, ce qui constituerait une réelle chance pour l'OM d'attirer Niang, qui ne réfléchirait sûrement pas longtemps pour rejoindre l'actuel cinquième de Ligue 1. Ne reste plus qu'à Longoria de penser à l'attaquant de 26 ans.













Par Chemssdine