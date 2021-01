PSG Mercato : Real Madrid, ultimatum de Sergio Ramos à Pérez

Publié le 12 janvier 2021 à 21:45

Le PSG est toujours à l’affût pour récupérer Sergio Ramos en fin de contrat le 30 juin 2021. Comme plusieurs autres clubs intéressés par les services du capitaine du Real Madrid, le Paris Saint-Germain est suspendu à la décision de ce dernier. Une décision espérée en février 2021, selon les indiscrétions du journal ABC.

PSG : Sergio Ramos fixe un délai à Pérez pour les négociations

Le PSG doit encore patenter avant de passer à l’offensive pour Sergio Ramos (34 ans). Ce dernier est toujours en négociation avec la direction du Real Madrid pour une possible prolongation de son contrat expirant dans cinq mois. Il y a certes beaucoup de points de désaccord dans les discussions, entre Florentino Pérez et les représentants du défenseur central des Merengues, mais ce dernier espère un accord d’ici la clôture du marché de l’hiver.

En effet, le quotidien espagnol croit savoir que le leader du club madrilène a accordé le mois de janvier à ses dirigeants, afin de trouver un terrain d’entente sur les modalités de leur nouveau bail, notamment la durée du contrat et le montant de son salaire. Le marché de l’hiver ferme ses portes le 1er février 2021. Sergio Ramos a ainsi décidé ne rester sourd à l’intérêt des grosses pointures qui surveillent ses moindres mouvements : le Paris Saint-Germain, Liverpool, Tottenham, Manchester City…

Aucune offre pour le capitaine du Real Madrid

Pour les intérêts du PSG et autres concurrents, la source a laissé croire que Sergio Ramos et ses représentants n'ont reçu aucune proposition concrète pour l’instant. Du coup, leur priorité reste tout en faveur du Real Madrid, jusqu’en février. De toutes les façons, le club de la capitale espagnole et son emblématique capitaine sont enclins à poursuivre l'aventure ensemble comme le confirme Deportes Cuatro. Et ils sont encore trois semaines pour trouver un accord. À noter que le PSG est en quête d'un arrière central pour prendre la place de Thiago Silva parti librement à Chelsea.













Par ALEXIS