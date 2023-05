L'avenir d'un crack en défense au RC Strasbourg semble de plus en plus incertain. L'Eintracht Francfort se prépare à faire une offre.

Mercato : Le RC Strasbourg peut-il retenir Ismaël Doukouré ?

Avec sa performance remarquable lors de la deuxième moitié de la saison, Ismaël Doukouré a su se démarquer au RC Strasbourg, attirant ainsi l'attention d'un club allemand. À seulement 19 ans, le Franco-Ivoirien a réussi à se faire une place de titulaire au RCSA. Ayant commencé sa carrière en tant que défenseur central, il a également montré sa polyvalence en jouant au poste d'arrière droit et de numéro 6. Cette capacité à s'adapter à différents rôles sur le terrain a certainement attisé l'intérêt de l'Eintracht Francfort.

Le club allemand suit les performances de Doukouré depuis plusieurs mois et envisage de passer à l'action lors du prochain mercato estival. Il serait prêt à mettre sur la table une offre de 12 millions d'euros pour convaincre le RC Strasbourg de laisser partir sa jeune pépite. Cette offre soulève une question importante : est-ce suffisant pour convaincre le club alsacien de céder Doukouré, qu'il avait recruté pour 1,5 million d'euros à Valenciennes en janvier 2022 ? La réponse dépendra des plans et des ambitions du RC Strasbourg pour la saison prochaine.

Un nouveau challenge pour Ismaël Doukouré ?

D'un côté, une somme de 12 millions d'euros représente un gain financier considérable pour le club. En plus de cela, le RC Strasbourg est conscient que Doukouré pourrait continuer à progresser et attirer davantage d'attention de grands clubs européens s'il continue sur sa lancée. Céder le joueur maintenant pourrait permettre au club de réaliser une plus-value importante sur son investissement initial.

D'un autre côté, Doukouré est un élément clé de l'équipe strasbourgeoise et son départ pourrait affaiblir la défense. Le RC Strasbourg devra donc peser les avantages financiers à court terme par rapport à la valeur sportive à long terme du joueur. Dans tous les cas, l'offre de l'Eintracht Francfort témoigne de la reconnaissance du talent et du potentiel de Doukouré. Le jeune défenseur a su se faire un nom dans le monde du football grâce à ses performances impressionnantes, et il ne fait aucun doute que d'autres clubs continueront à le surveiller de très près.

Pour l'instant, la balle est dans le camp du RC Strasbourg, qui devra prendre une décision cruciale quant à l'avenir de son jeune prodige encore sous contrat jusqu'en juin 2026. Les dirigeants strasbourgeois seraient bien inspirés de vendre le joueur avec des options sur ses performances futures dans son prochain club tout en le gardant en prêt une saison.