Publié par JEAN-LUC D le 30 avril 2023 à 16:07

Annoncé comme le potentiel remplaçant de Carlo Ancelotti, Zinédine Zidane ne retournera pas au Real Madrid. Une occasion en or pour le PSG, qui rêve toujours de lui ?

PSG Mercato : Le Real Madrid écarte Zinédine Zidane

Bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Présenté comme la cible prioritaire du Qatar pour prendre la suite de Christophe Galtier sur le banc du Paris SG, Zinédine Zidane ne serait pas dans les plans des dirigeants du Real Madrid. D’après les informations divulguées ce dimanche par Marca, « la vérité est que Zinédine Zidane est sur le marché et le Français sait que le Real Madrid ne sera pas sa destination, le rêve de sa vie parfaite dans la capitale espagnole, mais le banc de ce qui a été son équipe d’abord en tant que joueur et plus tard en tant qu’entraîneur à deux étapes différentes, ce banc a un propriétaire en la personne de Carlo Ancelotti », indique le quotidien espagnol qui ajoute même que :

« le club blanc n’a pas pensé à lui pour la simple raison de la confiance envers Ancelotti et son travail. Il n’y a eu aucun mouvement autour du Français, et Zidane ne s’est pas non plus rapproché pour retrouver une relation qui était en attente depuis 16 mois. » Libre depuis bientôt deux ans et déterminé à retrouver un banc la saison prochaine, Zizou pourrait ainsi faire l’objet d’une nouvelle relance de la part du Paris SG. Même si ce n’est pas son option préférentielle.

PSG Mercato : Zidane finalement prêt à dire oui au paris SG ?

Pour Marca, Zinédine Zidane pourrait remplacer Massimiliano Allegri à la Juventus Turin. « C’est l’un des scénarios amicaux que recherche le Français », assure le média espagnol, qui précise que le Champion du monde 1998 ne fait pas de l’argent une condition pour signer. La source ibérique rappelle alors que « L’Olympique de Marseille, soit dit en passant, serait une autre place possible pour redevenir entraîneur. »

Concernant le Paris Saint-Germain, Zizou ne semble pas particulièrement intéressé par une arrivée dans la capitale. Désireux de reprendre du service la saison prochaine, Zidane aurait de fortes chances de retourner chez la Vieille Dame. Le PSG et le Qatar sont donc prévenus.