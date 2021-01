PSG : Paris sans Mauricio Pochettino ce samedi contre Angers

Publié le 16 janvier 2021 à 05:30

Mauricio Pochettino ne dirigera pas son quatrième match sur le banc du Paris Saint-Germain ce samedi. Le PSG a annoncé, ce vendredi soir, la mauvaise nouvelle concernant l’ancien coach de Tottenham.

Mauricio Pochettino absent contre Angers ?

Récent vainqueur du Trophée des champions grâce une victoire 2 buts à 1 contre l’OM, le Paris Saint-Germain sera opposé au SCO Angers ce samedi. Le PSG se déplace en effet sur la pelouse des Angevins dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Ce déplacement, le club parisien va l’effectuer sans son entraîneur. Testé positif au coronavirus, le prédécesseur de José Mourinho à Tottenham suivra la performance des siens depuis son canapé. Comme l’a indiqué le communiqué publié par le champion de France en titre, ce sont ses adjoints qui assureront l’intérim pendant son absence. « Mauricio Pochettino est confirmé positif au test PCR Sars-Cov2. Il va donc respecter en isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. Ses adjoints Jesus Perez et Miguel D’Agostino assureront le relai à partir de demain à Angers », peut-on lire dans la communication du club de la capitale.

Quel PSG pour défier le SCO ?

Dauphin de l’Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain a l’occasion de prendre provisoirement la première place du championnat. Lyon reçoit le FC Metz dimanche. Contre le SCO Angers, l’équipe de Mauricio Pochettino sera quasi au complet. Seuls Rafinha, Thilo Kehrer et Colin Dagba, également touchés par la Covid-19, ne feront pas le déplacement. Gravement blessé au genou, Juan Bernat est toujours indisponible. À Angers, le PSG pourra compter sur Mauro Icardi. L’Argentin reste sur deux buts lors de ses dernières sorties. Il avait effectué son retour à la compétition lors du succès (3-0) au Parc des Princes lors de la dernière journée contre Brest. De retour contre l’OM et auteur du but de la victoire, Neymar Jr pourrait débuter contre les Scoïstes.













Par Ange A.