Alors que l'Équipe de France va débuter sa préparation pour affronter les Pays-Bas vendredi, Didier Deschamps doit faire face à un nouveau forfait en défense.

Équipe de France : Blessé au genou, Jules Koundé est forfait

Encore une mauvaise nouvelle pour Didier Deschamps et l'Équipe de France. Après William Saliba, blessé au pied et absent pour ce rassemblement, c'est au tour de Jules Koundé de déclarer forfait. Le défenseur du FC Barcelone s'est blessé au genou lors du match face à Grenade dimanche soir, et ne peut assurer sa place avec l'Équipe de France, comme l'indique Fabrice Hawkins ce lundi.

Selon les premières informations venant d'Espagne, Jules Koundé pourrait souffrir d'une petite entorse du genou gauche. Des examens plus approfondis devraient avoir lieu ce lundi pour connaître la nature exacte de la blessure, ainsi que la durée totale d'indisponibilité.

Axel Disasi appelé en renfort pour remplacer Jules Koundé

Didier Deschamps n'a pas mis longtemps pour trouver le remplaçant de Jules Koundé. Selon les informations révélées par RMC Sport, c'est Axel Disasi qui va compenser l'absence du défenseur barcelonais. L'ancien monégasque, parti à Chelsea cet été, a disputé l'intégralité des 8 rencontres de championnat jouées par Chelsea depuis le début de saison, et bénéficie de la confiance de son entraîneur Mauricio Pochettino.

C'est la cinquième fois qu'Axel Disasi est sélectionné par Didier Deschamps. Il avait notamment été titularisé à l'occasion du dernier match de poules face à la Tunisie lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar le 30 novembre dernier (défaite 1-0).