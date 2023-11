En concurrence avec son ancien club, le PSG, sur un dossier lors du dernier mercato estival, Mauricio Pochettino, nouveau manager de Chelsea, se réjoui de ne pas avoir bouclé cette affaire.

Mercato PSG : Chelsea ne regrette pas Manuel Ugarte

À la recherche de renforts au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain et Chelsea étaient en concurrence pour Manuel Ugarte. Après plusieurs semaines de tractations, c’est finalement le champion de France en titre qui a eu gain de cause pour l’international uruguayen. Luis Campos a signé un chèque de 60millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire, pour convaincre le Sporting Portugal de lui céder le joueur de 22 ans.

La recrue parfaite pour Luis Enrique, qui a rapidement affiché son intention de renouveler totalement la manière de jouer du PSG, avec notamment une possession élevée pour une maitrise totale des matches, et un jeu plus dominateur dans l’entrejeu. Hargneux à la récupération et précis à la relance, Manuel Ugarte a très vite mis son entraîneur dans sa poche et séduit le public parisien, qui a en fait l’un de ses chouchous. Mais les dernières prestations du compatriote d’Edinson Cavani commencent à semer le doute dans les esprits, à la grande satisfaction de Chelsea et son coach Mauricio Pochettino.

« Chelsea est meilleur sans » Manuel Ugarte

Avec l’accumulation des matches en club et les rencontres internationales en Amérique du Sud chaque mois, Manuel Ugarte traverse sa période de moins bon. Conscient de la situation, Luis Enrique a tenté de faire souffler le joueur en le laissant de côté contre Clermont, Strasbourg puis le Stade Brestois. Mais cela ne semble pas avoir suffi puisque le partenaire de Warren Zaïre-Emery a explosé en vol contre l’AC Milan, se faisant littéralement surclasser par Loftus-Cheek, avec notamment de nombreux déchets dans les contrôles et transmissions.

Et tout logiquement, cette mauvaise passe de Manuel Ugarte a réveillé la presse anglaise, notamment celle de Londres. Le média local Football London écrit ainsi que « trois mois après ce revers sur le marché des transferts, on peut dire que Chelsea est meilleur sans lui. » Louant les performances du duo composé d’Enzo Fernandez et Moises Caicedo, deux joueurs recrutés à plus de 100 millions d’euros par les Blues. Reste maintenant à savoir si Manuel Ugarte va donner raison à Chelsea.