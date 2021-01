ASSE : Puel positif, le flou persiste contre Strasbourg

Publié le 17 janvier 2021 à 00:10

L’AS Saint-Étienne doit se déplacer sur la pelouse du RC Strasbourg dimanche pour la 20e journée de Ligue 1. Mais l’ ASSE doit faire face à la résurgence des cas de Covid-19, dont Claude Puel et des membres de son staff.

Encore une sale nouvelle pour l’ ASSE, Claude Puel positif

Après une première moitié de saison décevante, l’AS Saint-Étienne doit repartir de l’avant pour terminer dans une meilleure position. Au terme de la 19e journée, l’ ASSE pointe à la 16e place de Ligue 1. Alors que les Verts espèrent démarrer la deuxième moitié de saison sur de bonnes bases, ils se retrouvent perturbés par le coronavirus. Près d’une dizaine de cas a été recensée chez les joueurs ces dernières heures. Une mauvaise nouvelle alors que le club ligérien doit affronter le RC Strasbourg ce dimanche (15h). Aux dernières nouvelles, Claude Puel et quelques membres de son staff auraient également été testés positifs. En l’absence du coach stéphanois, c’est son adjoint Laurent Huard qui devrait officier si la rencontre était maintenue.

Vers un report de Strasbourg - Saint-Étienne ?

Pour le moment, le match entre le RC Strasbourg et l’AS Saint-Étienne n’a pas encore été reporté. Avec le nouveau protocole adopté par la LFP, le match peut se tenir tant que vingt joueurs sont aptes pour disputer la rencontre. Sauf si de nouveaux cas sont détectés à l’ ASSE, cette rencontre comptant pour la 20e journée de Ligue 1 devrait avoir lieu. Actuel 16e au classement, Saint-Étienne affronte un concurrent direct dans la course au maintien. Strasbourg pointe à la 15e place du championnat avec un point d’avance sur Sainté. Les hommes de Thierry Laurey restent sur deux victoires de rang en championnat. Les Verts de Claude Puel n’ont plus connu le succès depuis quatre rencontres.













Par Ange A.