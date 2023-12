Une quinzaine de jours après son départ de l’ASSE, Laurent Batlles est sorti du silence. Il a livré un message via son compte X, ce jeudi.

ASSE : Laurent Batlles viré pour ouvrir une nouvelle dynamique

Laurent Batlles a été emporté par la défaite de l’ASSE contre l’EA Guingamp à Geoffroy-Guichard (1-3), le 5 décembre. Une défaite de trop, car c’était la 5e consécutive de son équipe en Ligue 2. Le même soir, Jean-François Soucasse, président exécutif de Saint-Etienne, avait annoncé la mise à pied de l’entraineur des Verts et la nomination de Laurent Huard comme coach intérimaire, pour tenter « d’ouvrir une nouvelle dynamique ». D'après le dirigeant, vu les derniers résultats de l'équipe, elle allait sûrement avoir beaucoup de difficultés à atteindre les objectifs fixés.

L’ASSE était 8e de Ligue 2 avec 24 points, après 17 journées, quand Laurent Batlles a été limogé. Nommé en juin 2022 après la relégation du club stéphanois en Ligue 2, le technicien de 48 ans avait signé pour deux ans. Il a passé finalement un an et demi à la tête du staff technique de Saint-Etienne. Il a évidemment été remercié à six mois de la fin de son contrat.

Batlles remercie son staff, les joueurs et les supporters stéphanois

Pour la première fois depuis son limogeage, Laurent Batlles s’est exprimé sur son départ. Il l’a fait sur les réseaux sociaux. Son message est marqué par des remerciements, adressés aux différentes composantes du club ligérien, notamment « les personnes qui lui ont permis d’entraîner ce club emblématique ». Il a écrit ensuite qu'il était « important de remercier son staff, les joueurs et toutes les personnes qui l'ont accompagné dans cette aventure ».

Il n’a pas oublié l’indéfectible peuple vert, à qui il a fait un gros clin d’œil : « Une pensée pour les supporters des Verts passionnés et indispensables ». Notons que la direction stéphanois a finalement choisi Olivier Dall’Oglio (59 ans) à la succession à Laurent Batlles, le mardi 12 décembre.