Le verdict du litige qui oppose l’ASSE à Stéphane Ruffier depuis fin 2020 est tombé. Le club ligérien est condamné à indemniser et dédommager le gardien de but retraité.

L'ASSE condamnée à indemniser et dédommager Stéphane Ruffier

L’ASSE est condamnée par la justice ce lundi, selon l’AFP, cité par L’Eveil. Le club ligérien doit payer 850 000 euros à Stéphane Ruffier. C’est le verdict rendu par le Conseil des prud'hommes de Saint-Etienne. Plus précisément, Saint-Etienne doit verser une indemnité de 609 000 euros à son ancien gardien de but pour la « rupture anticipée de son CDD ». Le club ligérien avait prétexté d’une « faute grave » pour se séparer de Stéphane Ruffier, à six mois de la fin de son contrat. Mais la juridiction a jugé non-fondée la rupture du contrat de travail pour « faute grave ».

De ce fait, l’ASSE doit dédommager le Bayonnais en plus. Et ce sont ces dommages et intérêts pour préjudice relative à la « sanction disciplinaire disproportionnée » et les « mises à pied annulées » qui font monter la somme à un peu plus de 850 000 euros.

L'avocate de Ruffier satisfaite, l'ASSE prend acte pour l'instant

L’avocate de l’ancien joueur a réagi à la décision des prud’hommes. Il se dit satisfait : « C'est une très bonne décision qui reconnait les sanctions disciplinaires disproportionnées et le licenciement pour faute grave infondé ». Quant à Me Olivier Martin, avocat de l’AS Saint-Etienne, il a déclaré, dans des propos rapportés par la source : « le club a pris acte de la décision rendue ». Toutefois, il indique que l'ASSE « attend de recevoir la notification par le Conseil des prud'hommes pour envisager la suite ».

Pour rappel, Stéphane Ruffier avait été licencié officiellement le 4 janvier 2021, à la suite d'une procédure disciplinaire engagée à l'encontre de ce dernier, alors que son contrat devait prendre fin le 30 juin 2021. C’était sous les ordres de Claude Puel (manager et entraineur) et Xavier Thuilot (directeur général). « L’ASSE regrette d’en être arrivée à cette décision, rendue inéluctable par l’attitude du joueur qui portait atteinte à l’institution », avait justifié le club ligérien, dans son communiqué officiel.

Le portier de 37 ans a joué 383 matchs sous le maillot des Verts de juillet 2011 jusqu’à la rupture de son contrat.