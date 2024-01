Licencié pour « faute grave » en 2021 par l'ASSE, Stéphane Ruffier avait saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette décision. Il sera fixé lundi.

ASSE : Stéphane Ruffier réclame au club ligérien un quart de son budget

Loin de l'aventure périlleuse que traverse l'ASSE en Ligue 2, Stéphane Ruffier attendait la date avec impatience. Ce dimanche, l'éducateur de l'Aviron Bayonnais sait qu'il sera enfin fixé sur son sort lundi par le tribunal de prud'hommes, dans le cadre de son licenciement par le club ligérien le 4 janvier 2021. L'ancien portier, âgé de 37 ans, a officiellement contesté cette décision, justifiée par le motif « faute grave » selon l'ASSE en octobre dernier. Entre autres, une accumulation de retards et un comportement réfractaire. Il avait alors saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne pour porter réclamation.

D'après L'Équipe, Stéphane Ruffier réclame pas moins de 7 millions d'euros à l'ASSE, soit un quart de son budget actuel. Son avocate, Me Dorothée Bisaccia-Bernstein, a dénoncé un « harcèlement moral » de son ancien employeur, assurant qu'il avait joué un rôle prépondérant dans sa mise à l'écart jusqu'à la rupture du contrat. Claude Puel sera notamment concerné par l'affaire, lui qui a été accusé par l'ancien gardien stéphanois de l'avoir lynché et harcelé dans une interview pour So Foot parue en décembre dernier.

L'ASSE juge la demande de Ruffier exorbitante

Dans le camp stéphanois, le club se dit choqué par les « prétentions financières exorbitantes » de Stéphane Ruffier. Son représentant au tribunal, Me Olivier Martin a donné le ton en octobre dernier auprès de L'Équipe : « Si la faute grave n’était pas reconnue comme fondement au licenciement, Ruffier ne devrait pouvoir prétendre qu’au versement des six derniers mois de son salaire de base, soit 540 000 euros ».

Le verdict pourrait faire très mal à l'ASSE. Depuis son retour en Ligue 2 en 2022, le club ligérien a vu son budget être considérablement réduit. Il était de 30 millions d'euros au départ de l'exercice 2022-2023, puis de 27 millions cette saison. À titre de comparaison, les Verts possédaient 70 millions d'euros de budget lors de leur dernier passage en Ligue 1. Alors que le mercato d'hiver bat son plein, une condamnation par le tribunal serait une bien mauvaise nouvelle.