PSG : Le club accélère sérieusement sur le dossier Mbappé

Publié le 20 janvier 2021 à 12:15

C'est un feuilleton qui dure du côté du PSG, mais Leonardo et Mauricio Pochettino ont décidé de prendre le dossier à bras le corps. La prolongation de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres, alors que le buteur parisien arrive en fin de contrat en juin 2022 et que plusieurs cadors européens s'intéressent à lui. Mais le Paris SG est passé à l'offensive ces derniers jours.

Le PSG passe à l'offensive pour prolonger Mbappé

Les déclarations sur l'avenir de Kylian Mbappé se multiplient du côté des dirigeants du PSG. En ce début de semaine, après la victoire parisienne sur la pelouse d'Angers SCO (1-0), Leonardo a pris la parole pour évoquer une nouvelle fois l'avancement des négociations avec l'attaquant de l'équipe de France. "J'espère qu'ils (Neymar et Mbappé, ndlr) sont convaincus que le PSG est un bon endroit actuellement pour un joueur de foot de très haut niveau et ambitieux, a expliqué le directeur sportif à France Football. Il faut juste trouver un accord entre leurs envies, leurs exigences, nos attentes et nos moyens. On n'est pas à les supplier : "S'il te plaît, reste." C'est plus argumenté que ça. Resteront ceux qui veulent vraiment rester. On échange régulièrement et j'ai de bonnes sensations sur ces deux dossiers-là."

Mercato : Pochettino en phase avec Leonardo

De bonnes sensations, comme Mauricio Pochettino, qui a donné un interview à la Cadena Ser en Espagne. "Le PSG est en train de faire un effort pour prolonger des joueurs importants et il est clair que Mbappé est un joueur au potentiel énorme. Mbappé est très heureux à Paris, je n’ai aucun doute là-dessus. Il aime être à Paris", a assuré l'ancien entraîneur de Tottenham. L'Argentin a pleine confiance en son n°7 : il l'a titularisé lors de ses quatre premiers matches à la tête du PSG et ne l'a remplacé qu'une fois, contre le SCO, malgré des performances peu convaincantes. Mais Pochettino est convaincu de la bonne volonté de son joueur et de sa forme physique en Ligue 1.

Le révélateur de la Ligue des champions

Mais pour la presse espagnole, Kylian Mbappé temporise et voudrait attendre la fin de la saison avant de donner une réponse définitive à ses dirigeants. Le mercato d'hiver, la Ligue des champions et les intentions du PSG quant au recrutement pour la saison prochaine sont autant de points importants pour la future décision du natif de Bondy. Un échec prématurée en C1 pourrait décider de son avenir, lui qui veut franchir un palier, ce qu'il doute pouvoir faire du côté du Paris Saint-Germain. Le huitième de finale contre le FC Barcelone pourrait donner de nouvelles indications, en fonction du résultat, mais également au sujet de Lionel Messi, qui pourrait soit devenir un coéquipier de Mbappé, soit le remplacer... Mais Paris compte bien conclure un accord avec son prodige de 22 ans avant la fin du mois de janvier.













Par Matthieu