PSG Mercato : Un triptyque Liverpool-Real Madrid-Paris cet été

Publié le 21 janvier 2021 à 12:05

Les mouvements du mercato d'été commencent à se dessiner avec un peu plus de précision et le PSG compte bien sûr y jouer un rôle important. La fin de saison promet du changement dans les rangs du Paris SG, avec l'incertitude Kylian Mbappé en principal point d'interrogation. Les lignes directrices des autres clubs européens donnent aussi un aperçu de ce que sera le marché des transferts estival.

Mercato : qui veut de Kylian Mbappé ?

C'est la grande question qui se pose au Paris Saint-Germain : de quoi sera fait l'avenir de Kylian Mbappé. Le Parisien de 22 ans est en fin de contrat en juin 2022. Si Leonardo a "de bonnes sensations" pour la prolongation du joueur, celle-ci semble quand même très difficile à négocier. L'international français est en proie au doute quand à son avenir, incertain quant à la capacité de son club actuel de lui faire passer un nouveau palier. Avec des envies de départs et l'attrait des championnats étrangers, Kylian Mbappé pourrait très bien décider de quitter le PSG cet été pour tenter l'aventure ailleurs. Ces deux principales destinations potentielles sont le Real Madrid et Liverpool. Florentino Pérez rêve d'attirer l'attaquant chez les Merengue depuis des années et son émergence à l'AS Monaco, mais les finances du club sont dans le rouge. Et, en ce moment, le Real Madrid n'attire pas vraiment, après une nouvelle défaite, même une humiliation, contre le CD Alcoyano, club de troisième division, qui a sorti l'équipe de Zinédine Zidane en seizièmes de finale de la Coupe du Roi. Les Reds de Jürgen Klopp sont aussi sur le coup, notamment en cas de départ de Mohamed Salah ou Sadio Mané de Liverpool cet été.

Un club passe son tour pour le joueur du PSG

Mais selon les dernières informations, le club de Premier League pourrait laisser la main aux Madrilènes pour Kylian Mbappé. Avec même un petit accord passé discrètement. Pour le Diario Gol, Jürgen Klopp serait déçu des récentes performances du buteur du PSG et pense pouvoir trouver aussi bien à moins cher. Il viserait ainsi Marco Asensio, qui évolue... au Real Madrid. Florentino Pérez pourrait alors laisser partir l'international espagnol du côté de Liverpool, qui de son côté laisserait le champ libre aux Madrilènes pour faire venir Kylian Mbappé en Liga. La clause libératoire de l'Espagnol de 25 ans est hallucinante : 500 millions d'euros. Les Reds seraient prêts à mettre 40 à 50 millions d'euros pour s'offrir Asensio, une offre qui pourrait convaincre le Real, surtout avec la perspective de voir arriver le champion du monde 2018 en son sein.













Par Matthieu