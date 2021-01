ASSE Mercato : Mostafa Mohamed, le choix de Puel critiqué

Publié le 22 janvier 2021 à 09:16

C’est bien Mostafa Mohamed qui est la priorité de l'ASSE, en quête d’un renfort en attaque. Claude Puel apprécie le profil de l’avant-centre du Zamalaek et espère son transfert avant la fermeture du mercato hivernal. Invité à se prononcer sur le jeune attaquant, Loïc Perrin estime que ce choix pourrait s’avérer une erreur de casting.

ASSE : Mostafa Mohamed, bon ou mauvais choix ?

L'ASSE négocie en ce moment le transfert de Mostafa Mohamed du Zamalek. Jeudi, le journaliste Saber Desfarges de Téléfoot a appris que le club égyptien s’était rapproché de la proposition de l’AS Saint-Étienne. En d’autres termes, les responsables du club du Caire seraient proches d’accepter l’offre de 5 millions de dollars des Verts pour leur buteur. Et ce n’est pas tout ! L’avant-centre de 23 ans, désireux de lancer sa carrière professionnelle en Europe, a demandé à ses dirigeants de le laisser rejoindre l'ASSE cet hiver. Il est donc possible que Mostafa Mohamed soit le futur N°9 des Verts, comme le souhaite Claude Puel.

Cependant, Loïc Perrin pense que le choix du manager général du club stéphanois comporte un gros risque. « Faire venir un joueur étranger qui ne connaît pas la Ligue 1, ça reste toujours un pari », a-t-il déclaré sur la chaîne de Foot. « Mostafa Mohamed est sûrement un attaquant très prometteur, mais ça reste un pari. Il aura certainement une période d'adaptation, que l'on ne peut jamais savoir à l'avance. Il a l'air de marquer des buts, mais dans un championnat qui n'est pas au niveau de la Ligue 1… », a expliqué le capitaine retraité de l’AS Saint-Étienne.

Le parcours de l'attaquant visé par l'AS Saint-Étienne

Mostafa Mohamed a été formé au Zamalak SC. Entre 2016 et 2019, il a fait l’objet de trois prêts successifs, toujours dans le championnat égyptien. D’abord à El Dakhleya SC (2016-2017), puis à Tanta SC (2017-2018) et à Tala'ea El Geish (2018-2019). Revenu chez les Chevaliers blancs la saison dernière, il a tout gagné avec le club cairote : Coupe d'Égypte en 2019, Supercoupe d'Afrique 2020 et Supercoupe d'Égypte 2020. Il a aussi été finaliste de la Ligue des champions de CAF en 2020. L’éventuel futur attaquant de l'ASSE totalise 19 buts et 4 passes décisives avec le Sporting Club, en 52 matchs disputés sous le maillot rouge et blanc.













Par ALEXIS