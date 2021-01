PSG - Montpellier : Le onze parisien avec les 4 fantastiques ?

Publié le 22 janvier 2021 à 16:50

De nouveau leader de Ligue 1, le PSG veut conforter sa place dès ce vendredi soir (21h), sur sa pelouse du Parc de Princes face au Montpellier HSC de Michel Der Zakarian. Si la présence de l'entraîneur argentin, Mauricio Pochettino, est incertaine en raison de sa contamination au Covid-19 en fin de semaine dernière, le Paris SG devrait se présenter face aux Héraultais avec son armada offensive enfin au complet.

Ligue 1 : le PSG avec son armada offensive

Le PSG retrouve peu à peu un effectif au complet. L'infirmerie se vide, au grand bonheur de Mauricio Pochettino, lui-même isolé en raison d'un test positif au Covid-19 avant la victoire à Angers SCO (1-0), la semaine dernière. Seuls trois jours restent encore indisponibles : Juan Bernat, Ander Herrera et Colin Dagba. Ainsi, selon la presse et notamment Le Parisien, le PSG devrait aligner ses 4 fantastiques en attaque pour la première fois depuis un long moment. Au coup d'envoi, Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Mauro Icardi devraient tous être sur le terrain. De quoi inquiéter les joueurs de Michel Der Zakarian ? Pas vraiment. Montpellier HSC veut "faire un bon match" à Paris, a déclaré l'entraîneur héraultais. Pedro Mendes, le défenseur portugais du MHSC, veut lui faire "passer une mauvaise soirée" à Kylian Mbappé.

La composition probable du PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Verratti, Paredes - Di Maria, Neymar, Mbappé - Icardi.

Montpellier HSC avec un absent de taille

Michel Der Zakaria devrait opter pour une défenseur à trois pour ce déplacement au Parc des Princes, avec Pedro Mendes, Vitorino Hilton et Daniel Congré dans l'axe, et Junior Sambia et Mihailo Ristic ou Nicolas Cozza en latéraux. Mais surtout, le MHSC devra faire sans l'un de ses hommes forts en attaque, Andy Delort. L'international algérien s'est blessé à la cuisse cette semaine à l'entraînement et a dû déclarer forfait pour ce choc face au PSG. Sans victoire depuis six matches, les Montpelliérains devront compter sur un duo d'attaquants composé de Gaëtan Laborde et de Stephy Mavididi. Le meneur de jeu, très inspiré encore cette saison, Téji Savanier, pourra en revanche bien tenir sa place pour cette belle rencontre de Ligue 1.

La composition probable du PSG de Montpellier HSC : Omlin - Sambia, Mendes, Hilton, Congré, Ristic ou Cozza - Mollet, Savanier, Le Tallec - Laborde, Mavididi













Par Matthieu