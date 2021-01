PSG Mercato : Énorme révélation de Mbappé sur son avenir

Publié le 23 janvier 2021 à 07:00

Le Paris Saint-Germain a dominé le Montpellier Hérault (4-0) vendredi au Parc des princes. Auteur d’un doublé, Kylian Mbappé a été l’un des artisans du succès parisien. Seulement, l’attaquant parisien ne s’est pas montré rassurant sur son futur après la rencontre.

Kylian Mbappé retrouve le sourire en 2021

Muet depuis la reprise, Kylian Mbappé a été la cible de nombre de critiques. Après trois matchs sans le moindre but en cette nouvelle année, l’attaquant parisien était attendu contre le Montpellier Hérault. Le champion du monde tricolore a répondu à l’appel contre le MHSC vendredi au Parc des Princes. L’ancien monégasque y est allé de son doublé (34e, 63e) pour contribuer au succès du PSG. Paris a étrillé un Montpellier réduit à 10 dès la 19e minute (4-0). Neymar Jr (60e) et Mauro Icardi (61e) sont les deux autres buteurs parisiens. Après la rencontre, le numéro 7 parisien a été interrogé sur son avenir. Son futur soulève quelques inquiétudes au moment où il sera à un an de l’expiration de son contrat au terme de cette saison.

Une prolongation ou un transfert cet été ?

Kylian Mbappé s’est montré évasif sur la question de son avenir. Le jeune attaquant du PSG assure qu’il est en « pleine réflexion ». À un an de la fin de son contrat, il lui restera deux options : prolonger son contrat ou quitter la capitale pour l’étranger où il ne manque pas de courtisans. « On discute avec le club, de trouver un projet, je suis en réflexion aussi, si je signe c’est pour m’investir sur le long terme au Paris Saint-Germain […] Je veux réfléchir sur ce que je veux faire dans les prochaines années, où je veux être, c’est comme ça que ma réflexion se tourne, mais c’est certain qu’il va falloir bientôt faire un choix. Je n’ai pas envie de signer un contrat et dire un an après je veux partir. Si je signe c’est pour rester, c’est pour ça que cela demande une réflexion », a-t-il confié au micro de Téléfoot.













Par Ange A.