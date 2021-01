PSG : Kylian Mbappé double buteur, Pochettino aux anges

Publié le 23 janvier 2021 à 01:00

Le Paris Saint-Germain a réalisé un carton vendredi à domicile contre le Montpellier Hérault. Le PSG s’est imposé (4-0) notamment grâce à Kylian Mbappé des grands soirs.

Kylian Mbappé porte le PSG contre Montpellier

De retour en tête du championnat lors de la dernière journée, le Paris Saint-Germain est certain de conserver son rang. Vendredi, le PSG a dominé le Montpellier Hérault (4-0) au Parc des Princes en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. Un doublé de Kylian Mbappé (34e, 63e) et des réalisations de Neymar Jr (60e) et Icardi (61e) ont permis aux Parisiens de l’emporter. Grâce à ce succès, le club de la capitale compte désormais trois points d’avance sur Lille (2e) et cinq sur Lyon (3e). Avec une bien meilleure différence de buts, le club francilien est certain de terminer leader même en cas de victoire du LOSC. Après la rencontre, Mauricio Pochettino a savouré ce troisième succès de rang en championnat.

Pochettino s’enflamme pour Mbappé

« C’est un succès important. Il nous permet d’enchaîner et de rester sur une dynamique pour emmagasiner de la confiance », a lâché le coach du PSG en conférence de presse. Le technicien argentin se réjouit également du réveil de Kylian Mbappé, enfin buteur en 2021. « J’étais déjà content de son investissement. Maintenant, je suis heureux qu’il marque ! La confiance est capitale pour un buteur », a déclaré l’entraîneur parisien. Mauricio Pochettino a enfin salué la prestation de Neymar Jr, surtout son apport défensif. « Je suis content également de l’investissement de Neymar sur le plan défensif. Son niveau d’engagement est important. C’est primordial à mes yeux d’avoir une équipe équilibrée. Les attaquants participent à cet équilibre général », a poursuivi l’Argentin.













Par Ange A.