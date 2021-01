FC Nantes Mercato : L'invité surprise Robert Duverne se livre

Publié le 26 janvier 2021 à 16:45

Raymond Domenech n'a toujours pas remporté le moindre match avec le FC Nantes, depuis sa nomination au poste d'entraîneur en lieu et place de Christian Gourcuff. Mais l'ancien sélectionneur des Bleus n'est pas arrivé seul. Robert Duverne s'est engagé à ses côtés en tant qu'adjoint et a livré ses premières impressions, tout en détaillant son rôle chez les Canaris, 17es de Ligue 1.

Robert Duverne en terrain connu au FC Nantes

Dans les colonnes de Ouest-France, Robert Duverne a donné des détails de son arrivée au FC Nantes. À La Jonelière, il a retrouvé des têtes bien connues. "Je connaissais Cyril (Moine), Pat (Patrick Collot), avec qui j’ai travaillé à Lyon de l’époque de Claude Puel, et très bien Raymond (Domenech). J’ai donc trouvé mes marques", a expliqué l'ancien préparateur physique de l'Impact de Montréal, aux côté de Rémi Garde et Joël Bats. "Je suis très content d’avoir été aussi bien accueilli. C’est important pour trouver ses marques. Il n’y a pas eu trop de temps pour que chacun soit efficace le plus vite possible. C’est ce qui compte."

Son arrivée chez les Canaris a été une petite surprise. Car, dans un premier temps, Raymond Domenech devait être seul sur le banc du FC Nantes. "Je n’ai pas à répondre à pourquoi il y a eu un invité surprise, a éludé Robert Duverne. Je ne connais pas la chronologie des premiers contacts. Effectivement, je ne suis pas dans les premiers échanges tout simplement parce que je suis sous contrat dans un club (en Chine au Beijing Guoan, à Pékin). Raymond ne m’a présenté la chose que quand il savait pouvoir venir avec quelqu’un et uniquement quand j’étais sûr de ne plus être sous contrat. Rien n’a été lancé et encore moins validé avant d’avoir des échanges avec le club, avec Bruno Genesio, qui était l’entraîneur avec lequel je travaillais."

L'adjoint de Raymond Domenech détaille son rôle

Au FC Nantes, il est toujours important de détailler qui fait quoi. Le cirque dénoncé par les supporters pour piquer Waldemar Kita ressemble aussi parfois à l'armée mexicaine. "De l’extérieur, on ne comprend pas toujours les rôles de chacun, a admis Robert Duverne. J’ai une vision globale. Le préparateur physique est aussi un entraîneur adjoint, en charge des séances athlétiques, un peu plus que des autres séances, mais il doit intégrer les autres dimensions et les autres problématiques du foot. Je suis très content de cette mission et de la confiance que l’on m’accorde pour remplir celle-ci."

L'ancien préparateur de l'équipe de France, célèbre pour un record du lancer de chronomètre lors d'une Coupe du monde sud-africaine, travaille avec le staff à servir au mieux les intentions de l'entraîneur à Nantes. "Raymond est en charge de tout l’aspect tactique (analyse de notre jeu, de l’adversaire…) A nous, en échangeant avec lui, de faire des lots de propositions de séances que nous avons vécues, les uns, les autres, pour trouver celles qui correspondent à ce qu’il veut mettre en place", a expliqué Robet Duverne. Aux portes de la zone rouge en Ligue 1, le FC Nantes doit vite réagir où la menace d'une relégation en Ligue 2 deviendra très sérieuse...













Par Matthieu