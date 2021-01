OM Mercato : Officiel, Morgan Sanson transféré à Aston Villa

Publié le 26 janvier 2021 à 21:15

C'est officiel, l'OM a transféré Morgan Sanson à Aston Villa, ce mardi 26 janvier 2021. Il a signé un contrat de quatre saisons et demie, jusqu'en juin 2024. L'Olympique de Marseille a communiqué sur le transfert du milieu de terrain, sur son site internet.

OM : Morgan Sanson signe à Aston Villa contre 18 M€

En quête de fonds pour faire face à la crise sanitaire et sportive de coronavirus, l'OM a réussi à transférer Morgan Sanson. Le milieu de terrain de l'OM s’est engagé avec Aston Villa, en Premier League. Son transfert est estimé à 18 M€ par RMC Sport. Cependant, le site spécialisé Transfermarkt évoque une transaction estimée à 15,80 M€. « Après quatre saisons pleines avec l'OM, ''Morgi'' comme le surnomment ses coéquipiers quittes donc l’OM pour découvrir avec Aston Villa (8e du classement) le championnat anglais. […] Capable de jouer à droite, à gauche et en tant que relayeur, sa polyvalence est un véritable atout. Avec plus de 30 matchs disputés lors des saisons 2018-19 et 2019-20, sa place de titulaire est indiscutable, d’ailleurs, il inscrit au total dix buts durant ces deux exercices », a rappelé le club phocéen.

Sanson a vendu au double de son prix d'achat ?

L'OM avait recruté Morgan Sanson au Montpellier HSC en janvier 2017 pour 9 M€. Pablo Longoria, le directeur du Football réalise donc une bonne opération en le vendant au double de son prix d'achat, si l'on se fie au montant avancé par Radio Monte Carlo. En quatre ans, il a porté le maillot des Phocéens 157 fois, pour 25 buts et 22 passes décisives délivrées. Cette saison, le natif du Cher a joué 12 matchs de Ligue 1, pour 2 buts marqués et 3 passes décisives. En Ligue des champions, il a joué les six matchs de la phase de poule.













Par ALEXIS