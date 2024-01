Prêté par Aston Villa, Morgan Sanson devrait finalement rester à l’OGC Nice. Le club niçois s’apprête à lever son option d’achat.

Mercato OGC Nice : Morgan Sanson vers un transfert définitif au Gym

L'été dernier, l'OGC Nice a réussi un coup remarquable sur le marché des transferts en s’attachant les services de Morgan Sanson. Arrivé en provenance d'Aston Villa sous la forme d’un prêt avec option d’achat, le milieu de terrain français a rapidement trouvé sa place au sein de l'équipe niçoise, disputant dix-huit matchs de championnat et délivrant deux passes décisives. Sous la direction de Francesco Farioli, Morgan Sanson est devenu un élément clé du système de jeu de l'OGC Nice.

Les performances solides de l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille ont alors rapidement convaincu les dirigeants du club azuréen d’éviter de laisser filer ce joueur expérimenté au terme de la saison en cours. En effet, selon les informations de L'Équipe, la direction de l'OGC Nice s’apprête à lever l'option d'achat de 5 millions d'euros pour s'assurer définitivement les services du milieu de terrain de 29 ans. À moins d'un retournement de situation inattendu, Morgan Sanson ne retournera pas en Angleterre.

Morgan Sanson vise une place en Ligue des champions

Prêté par Aston Villa à Strasbourg la saison précédente, l'ancien joueur du Mans, de Montpellier et de l'OM s'apprête à prolonger son parcours dans le Championnat de France avec détermination. Alors que l’OGC Nice occupe actuellement la deuxième place de Ligue 1 après le PSG, Morgan Sanson est déterminé à aider son équipe à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions d'ici la fin de la saison en cours.

Par ailleurs, la levée de son option d’achat soulignera la vision stratégique de l'OGC Nice sur le marché des transferts et confirmera l'importance du joueur dans le projet sportif du club. Son expérience et sa qualité de jeu devraient continuer à renforcer l'équipe niçoise. Toutefois, d’autres joueurs, comme Ayoub Amraoui et Robson Bambu, sont susceptibles de quitter le Gym dès cet hiver.