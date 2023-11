Pour le match entre Montpellier et l’OGC Nice, Francesco Farioli va apporter quelques changements dans sa composition d’équipe, notamment au milieu.

Montpellier-OGC Nice : Francesco Farioli face un match déterminant

C’est avec le plein de confiance que l’OGC Nice se prépare à affronter Montpellier HSC ce vendredi soir en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Bien installé au sommet du championnat et comptant un point d’avance sur le Paris Saint-Germain, le club niçois a bien l’intention de confirmer son excellente forme en cette première partie de saison. Pour cela, les hommes de Francesco Farioli devront impérativement s’imposer face aux Montpelliérains en vue de mettre la pression sur leurs poursuivants.

Cette mission ne sera pas simple face à une équipe du MHSC déterminée à obtenir un résultat positif à domicile. Une semaine après sa défaite à Paris (0-3), l'équipe de Michel Der Zakarian a besoin d'un succès pour se rassurer et s'éloigner de la zone de relégation. 13e au classement, Montpellier HSC ne compte qu'un petit point d'avance sur la 16e place de barragiste occupée par le FC Metz. Autant dire que cette rencontre de ce vendredi (21h) à la Mosson est déterminante pour ses deux équipes.

Francesco Farioli fait un choix fort au milieu, Morgan Sanson titulaire

Pour tenter de battre le MHSC, Francesco Farioli devra aligner sa meilleure équipe du moment. Pour cela, le technicien de l’OGC Nice s’appuiera encore sur sa défense de fer avec une charnière composée de Jean-Clair Tidibo et Dante devant un Marcin Bulka impressionnant dans les buts. Malvin Bard et Rosario vont animer les couloirs gauche et droit des Aiglons. Par contre, il aura des aménagements tactiques dans l’entrejeu.

En plus d’Alexis Claude-Maurice, blessé, Francesco Farioli ne pourra compter sur Youcef Atal et Youssouf Ndayishimiye qui sont suspendus. L’entraîneur niçois devrait donc aligner l’expérimenté Morgan Sanson au milieu aux côtés de Khéphren Thuram et Hicham Boudaoui. L’attaque niçoise sera a priori animée par Jémérie Boga, Terem Moffi et Gaétan Laborde.

La composition probable de l’OGC Nice face à Montpellier

Gardien : Bulka

Défenseurs : Bard, Dante, Todibo, Rosario

Milieux de terrain : Thuram, Boudaoui, Sanson

Attaquants : Boga, Moffi, Laborde.