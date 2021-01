Transfert PSG : Un énorme coup dur à prévoir au mercato d'été

Publié le 27 janvier 2021 à 11:30

Le PSG réalise un mercato hivernal très calme sur tous les plans. Si l'arrivée de l'Anglais Dele Alli reste une possibilité au cours des derniers jours du mois de janvier, le Paris Saint-Germain de la seconde partie de saison devrait ressembler à celui qu'avait entre ses mains Thomas Tuchel avant son licenciement. Mais Leonardo et les dirigeants parisiens préparent de gros coups pour le marché des transferts estival, mais vont faire face à un gros danger.

Au PSG, un mercato calme et des perspectives d'avenir

Avec l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, les rumeurs de transferts se sont emballées avant de vite se calmer. L'entraîneur argentin l'a affirmé : il n'a pas le temps pour gérer le mercato. Il a d'autres problèmes plus urgents, notamment prendre la mesure de son effectif avec très peu de temps entre les matches de Ligue 1, et préparer un huitième de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone mi-février. C'est le travail de Leonardo et le seul mouvement qui semble pouvoir se produire au PSG dans les jours à venir est l'arrivée de Dele Alli. L'ailier de Tottenham pourrait rejoindre les champions de France en prêt, sans option d'achat, a précisé le journaliste spécialiste du mercato Fabrizio Romano, à condition que son club lui trouve un remplaçant pour la fin de saison en Premier League.

Parallèlement, les prises de renseignements se multiplient pour le PSG. Mais seulement pour des arrivées au mercato d'été. L'état-major au Qatar veut bâtir un nouveau Paris SG en s'appuyant sur sa star Neymar. La question de savoir si Kylian Mbappé sera de cette nouvelle aventure se pose encore. L'attaquant international hésite entre prolongation et départ à l'étranger, alors que le Real Madrid et Liverpool lui font les yeux doux. Le champion du monde 2018 s'est octroyé une période de réflexion avant d'éventuellement parapher une extension de son bail qui prend initialement fin en juin 2022. Il existe également d'autres possibilités pour le PSG : plusieurs joueurs au profil intéressant sont en fin de contrat à l'issue de cette saison ou de la prochaine, dont Sergio Ramos ou Paulo Dybala, qui n'ont pas encore prolongé dans leurs clubs respectifs. Et évidemment Lionel Messi, dont l'avenir au FC Barcelone s'assombrit.

Une très grosse angoisse se profile pour Leonardo

Mais il n'y a pas que dans le sens des arrivées que cela devrait bouger au PSG dans les prochains mois. Julian Draxler va très probablement quitter le club en juin et Angel Di Maria, qui négocie une prolongation lui aussi, est dans l'expectative. Mais c'est un des cadres parisiens qui sera également convoité cet été. En effet, le remplaçant de Frank Lampard par Thomas Tuchel sur le banc de Chelsea a donné de nouvelles perspectives. Et selon Eurosport, les Blues et leur nouvel entraîneur allemand auraient déjà fait de Marquinhos leur priorité. Membre du conseil des sages de Tuchel à Paris, le défenseur central brésilien et son ex-coach avait une excellente relation, qui pourrait mener le joueur vers Londres. Évalué à 70 millions d'euros, Marquinhos, 26 ans, sera très difficile à déloger du PSG, lui a qui il reste encore deux ans et demi de contrat. Mais Thomas Tuchel pourrait trouver les arguments pour convaincre l'un des hommes forts du Paris SG depuis 2013. Et son départ serait vécu comme un vrai drame du côté des supporters. Avec les moyens énormes que peut mobiliser Chelsea sur le marché des transferts, un départ de Marquinhos devient une réelle possibilité.













Par Matthieu