AS Monaco Mercato : Sofiane Diop sur le départ dès cet été ?

Publié le 27 janvier 2021 à 14:15

Rayonnant au milieu de terrain de l'AS Monaco, Sofiane Diop parvient enfin à confirmer tout le talent qu'il avait laissé entrevoir il y'a deux ans. Bénéficiant d'un rôle central dans le dispositif de l'entraîneur des MonégasquesNiko Kovac, le jeune meneur de jeu attise forcément les convoitises et un grand club européen voudrait le recruter cet été.

L'aventure de Sofiane Diop à Monaco

Aujourd'hui titualire inamovible du 4-4-2 monégasque, le parcours de Sofiane Diop en Principauté a été semé d'embûches. Arrivé à l'été 2018 en provenance du Stade Rennais, le joueur de 20 ans a débuté son aventure sous les meilleurs auspices. Lancé dans le grand bain par Leonardo Jardim, il devient un homme régulier du onze sous la houlette de Thierry Henry, grâce à qui il découvre notamment la Champions League. Néanmoins, le retour du Portugais sonna la glas de l'idylle entre Diop et Monaco, le natif de Tours se faisant prêter à Sochaux pour la saison 2019-20. De retour aux affaires cette saison, le droitier a tapé dans l'oeil de Niko Kovac, qui l'a placé dans un 4-4-2 où son rôle d'éléctron libre convient parfaitement à ses qualités. Dans un rôle taillé sur mesure, Sofiane Diop rend la confiance que lui accorde son coach en ayant déjà inscrit cinq buts cette saison en Ligue 1.

Le Borussia Dortmund voit en lui le remplaçant idéal à Jadon Sancho

Attisant les convoitises suite à ses performances plus que prometteuses, le Tourangeaux a les idées claires pour son avenir, durant lequel il souhaiterait découvrir deux championnats : "je regarde de tout. Je suis un passionné de foot. Je regarde ce qui se fait de mieux en Europe. La Ligue 1, la Ligue 2, les championnats européens (...) Moi, j'ai plus une préférence pour l'Espagne et l'Allemagne. Ce sont des championnats qui me correspondent, à mon sens. Ils m'attirent beaucoup." Selon Sky Germany, Sofiane Diop pourrait assouvir son rêve de jouer en Bundesliga car le Borussia Dortmund le suit de très près pour le mercato estival. Alors qu'un départ de Jadon Sancho semble inéluctable, les dirigeants du BvB voit en Diop le digne successeur de l'Anglais. Une aubaine pour le jeune monégasque qui pourrait rejoindre la grande colonie de joueurs français outre-Rhin, et ainsi s'affirmer comme un futur grand joueur en marchant sur les pas de Sancho, dans une structure misant énormémement sur les jeunes.













Par Chemssdine