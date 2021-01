Ex-PSG : Thomas Tuchel a déjà ciblé ses priorités avec Chelsea

Publié le 27 janvier 2021 à 20:00

Viré par le PSG peu avant les fêtes de fin d'année, Thomas Tuchel n'a pas tardé avant de retrouver un club. En effet, le technicien allemand a été désigné à la succession de Frank Lampard sur le banc de Chelsea ce lundi et ne compte pas chômé. En effet, l'ancien technicien du Borussia Dortmund aurait d'ores et déjà ciblé quelques chantiers prioritaires chez les Blues.

Rester dans la lignée de Lampard tout en changeant l'état d'esprit

Neuvièmes au classement de Premier League, la saison de Chelsea est loin des attentes placées sur le club à l'aube de cette dernière. Logiquement évincé après des résultats décevants, Frank Lampard a été remplacé ce lundi par Thomas Tuchel. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le technicien allemand aura du pain sur la planche. Cela tombe bien car, selon le Daily Mail, l'ancien coach du Paris Saint-Germain aurait pour volonté d'insuffler un tout autre état d'esprit mais en gardant les principes qui faisaient la force de l'ancienne légende des Blues, qui faisait énormément confiance aux jeunes issus du centre de formation.

Tuchel a des idées pour les futurs mercato de Chelsea

Ensuite, il semblerait, selon le tabloid anglais, que Tuchel aurait une vision très claire de l'effectif qu'il veut construire chez les pensionnaires de Stamford Bridge. D'une part, il voudrait à tout prix conserver N'Golo Kanté d'après le Telegraph, dont le contrat court jusqu'en 2023 et qui est souvent courtisé, quand d'autre part, il souhaiterait relancer ses compatriotes Kai Havertz et Timo Werner. Pour le mercato estival, l'entraîneur de 47 ans souhaiterait une nouvelle fois se tourner vers la Bundesliga. Le Daily Mail annonce que Thomas Tuchel rêve d'Erling Haaland, dont la clause libératoire est estimée à 70 millions d'euros cet été, quand Sport Bild en Allemagne ajoute que Dayot Upamecano est la cible numéro un des Blues en défense. Un mercato estival chaud qui pourrait permettre aux dirigeants de Chelsea et à Thomas Tuchel de bâtir une équipe très compétitive. Il faudra néanmoins vite rectifier le tir pour le coach allemand afin d'espérer attirer des joueurs de cet acabit.













Par Chemssdine