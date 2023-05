Remake de l'année passée, le Real Madrid et Manchester City s’affrontent ce soir en demi-finale aller de Ligue des Champions. Voici les compos probables !

Ce soir au Santiago Bernabéu, le Real Madrid recevra les Anglais de Manchester City pour un remake de la demi-finale de l'an passée qui avait vu après une double confrontation exceptionnelle, les Espagnols se qualifier pour une nouvelle finale de Ligue des Champions. La rencontre entre les deux cadors européens s'annonce excitante tant le niveau affiché par les deux équipes depuis le début de la campagne de Ligue des Champions est élevé avec des victoires marquantes. Zoom sur les atouts et absents des deux écuries.

Real Madrid : Maître de la compétition

Avec 14 Ligues des Champions dans sa salle de trophées, le maitre absolu de la compétition tentera de se mettre à l'abri en amont du match retour à l'Ethiad Stadium mercredi prochain. Vainqueur de la Copa del Rey ce weekend contre Osasuna (2-1) grâce à un doublé du Brésilien Rodrygo, le Real Madrid fait dorénavant de la coupe aux grandes oreilles l'unique objectif de cette fin de saison.

En plus de l'absence de Ferland Mendy blessé, le défenseur central Brésilien Éder Militao ne sera pas présent dans le groupe du Real Madrid pour cause de suspension. C'est donc avec une charnière centrale composée de David Alaba et Antonio Rüdiger que les Madrilènes se présenteront contre Manchester City. Joueur le plus utilisé par Carlo Ancelotti cette saison, Eduardo Camavinga sera de nouveau titularisé sur le flanc gauche de la défense.

Manchester City : L'heure de la revanche

À quelques minutes près, Manchester City aurait battu le géant Madrilène au Santiago Bernabéu en demi-finale de Ligue des Champions l'année passée. Mais le miracle de Bernabeu insufflé par les supporters de la Casa Blanca en avait décidé autrement et au terme d'une prolongation arrachée, les hommes de Carlo Ancelotti rallier la finale. Un énorme coup dur pour Pep Guardiola et ses joueurs, qui ne voudront pas revivre le traumatisme de l’année dernière.

Le tacticien espagnol devrait reconduire son 3-2-4-1 ce soir, avec une défense amputée de l’absence de Nathan Aké. Blessé musculairement, le défenseur polyvalent néerlandais qui s’est enfin imposé à City cette saison manquera ce choc. Emmener par Haaland, De Bruyne ou encore Bernardo Silva, Manchester City semble intouchable cette saison.

La compo probable du Real Madrid

Gardien : T. Courtois

Défenseurs : D. Carvajal - A. Rüdiger - D. Alaba - E. Camavinga

Milieux : Valverde - T. Kroos - L. Modric

Attaquants : Rodrygo - K. Benzema (c) - Vinicius Jr

La compo probable de Manchester City

Gardien : Ederson

Défenseurs : K. Walker - R. Dias - M. Akanji

Milieux : B. Silva - K. De Bruyne - J. Stones - Rodri - I. Gündogan (c) - J. Grealish

Attaquants : E. Haaland