Chelsea FC : L’immense short-list pour remplacer Pochettino au mercato

Au lendemain de l’annonce du licenciement de Mauricio Pochettino, Chelsea a déjà une short list séduisante. Kieran McKenna (Ipswich), Sebastian Hoeness (Stuttgart) ou encore Roberto De Zerbi sont les favoris pour succéder à l’argentin.

Chelsea travaille sur la succession de Pochettino

C’est la bombe qui est sortie hier soir, Mauricio Pochettino s’est fait licencié de Chelsea. 48h après une qualification surprise pour l’Europa Conference League. Les « Blues » étaient en grande forme, 5 victoires sur les 5 derniers matchs de Premier League et une sixième place au classement final.

D’après le Daily Mail, la direction du club londonien souhaite désormais se tourner vers un profil plus jeune. Il est notamment mentionné le nom de Kieran McKenna, encore inconnu il y a quelques mois, mais qui a permis à son équipe Ipswich de monter en Premier League. Le coach de Stuttgart, Sebastian Hoeness, aussi visé.

Roberto De Zerbi favori

Il est surement le grand favori pour le poste d’entraineur de Chelsea, Roberto De Zerbi, l’ancien coach de Brighton. Courtisé par les plus Grands d’Europe, ses deux dernière saisons ont impressionné beaucoup d’observateurs. Ces derniers temps le technicien italien a d’ailleurs beaucoup semé le flou sur son avenir. Attendait-il le poste à la tête des blues ?

Mais beaucoup d’autres noms circulent… On parle de la possibilité d’un retour de Thomas Tuchel, 1 an et demie après son départ, selon Sky Sports Germany. Michel, auteur d’une saison brillante avec Gérone (3ème de Liga) est aussi cité. Et puis le Daily Mail évoque le nom de Vincent Kompany et va même plus loin : Chelsea a déjà manifesté son intérêt auprès du Belge.