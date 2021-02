PSG Mercato : Le message fort de Neymar Jr pour son avenir

Publié le 01 février 2021 à 05:30

En fin de contrat dans un an, Neymar Jr s’est prononcé sur son avenir avec le Paris Saint-Germain. L’ailier brésilien lie quelque peu son avenir à celui de son compère d’attaque Kylian Mbappé.

Neymar Jr scelle son futur avec Paris

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Neymar Jr voit régulièrement son nom associer au FC Barcelone, son ancien club. Certains médias catalans assurent même que le Barça devrait mener une offensive l’été prochain pour rapatrier le Brésilien. Seulement, un retour à Barcelone ne semble plus traverser l’esprit du numéro 10 parisien. Celui qui fêtera ses 29 ans dans quelques jours a réitéré son attachement au club de la capitale. « Oui, je suis très heureux aujourd’hui, je me sens heureux […] Je me suis adapté, je suis plus calme. Je suis très heureux ici, je veux rester au Paris Saint-Germain, j’espère que Kylian va rester aussi », a déclaré l’ancien Blaugrana dans l’émission « Sept à Huit » sur TF1.

Mbappé parti pour prolonger avec le PSG ?

Au terme de cette saison, il ne restera plus qu’un an de contrat à Neymar Jr avec le Paris Saint-Germain. Leonardo a déjà entamé les discussions avec son jeune compatriote pour prolonger son bail. L’ancien de Santos souhaiterait notamment un nouveau contrat à long terme avec un salaire au moins égal à celui qu’il perçoit actuellement, soit 36 millions d’euros annuels. Alors que le « Ney » s’inscrit dans la durée avec Paris, Kylian Mbappé avait récemment émis quelques réserves au sujet d’une prolongation. « J’ai toujours dit que j’étais heureux à Paris. Après, je dois réfléchir à ce que je veux faire. Parce qu’il n’est pas question de prolonger pour prolonger », avait récemment indiqué le champion du monde tricolore dont le contrat expire également en 2022. Reste plus qu’à Leonardo de trouver les arguments pour lever les doutes du crack parisien. Celui-ci est notamment sur les tablettes du Real Madrid et de Liverpool.













Par Ange A.