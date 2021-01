PSG Mercato : Barça, grosse mise au point sur Messi et Neymar

Publié le 30 janvier 2021 à 13:45

L’intérêt dévoilé du PSG pour Lionel Messi et la rumeur sur un retour de Neymar au FC Barcelone sont deux actualités mercato commentées par Joan Laporta, candidat à la présidence du club catalan, dans L’Équipe. Le dirigeant catalan a taclé le club de la capitale pour le capitaine du Barça et a botté en touche concernant le retour du Brésilien en Catalogne.

Joan Laporta : « Le PSG a manqué de respect au Barça »

Leonardo a déclaré cette semaine que le PSG est sur les rangs pour recruter Lionel Messi, en fin de contrat en juin 2021, soit dans cinq mois. Le directeur sportif des Parisiens avait confirmé que le club est « assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près ». « De grands joueurs comme Leo Messi seront toujours sur la liste du Paris Saint-Germain. Bien sûr, ce n'est pas le moment d'en parler ni d'en rêver. […] Non, nous ne sommes pas encore assis, mais nos chaises sont réservées au cas où », avait lâché le responsable des Rouge et Bleu, dans France Football.

Ce samedi, Joan Laporta a répondu à Leonardo dans le quotidien sportif. Cela après sa réaction précédente en conférence de presse. « Le comportement du PSG ne m'a absolument pas plu. Ils ont manqué de respect au Barça. […] J'ai été surpris et déçu », a-t-il regretté. « J’entends parfaitement qu'un joueur dise qu'il veut jouer avec Leo Messi. Moi aussi j'aimerais jouer avec lui ! Mais qu'un représentant du club le dise, je trouve que c'est déplacé, cela montre leur manque d'expérience à ce niveau. Il leur reste beaucoup à apprendre dans le monde du football », a martelé le dirigeant du FC Barcelone.

Leonardo a-t-il tenté de déstabiliser le Barça ?

En effet, ce dernier estime que Leonardo tente de déstabiliser les Blaugrana que le Paris SG affronte doublement en 8e de finale de la Ligue des champions. D'abors, le 16 février au Camp Nou (match aller), puis le 10 mars au Parc des Princes (retour). « Si on entre dans ce jeu, il me semble que l'on porte préjudice au monde du football. Le foot, c'est la passion, il y a de la rivalité, mais là on parle d'un joueur qui va jouer un match contre cette équipe », a dénoncé Joan Laporta.

Neymar est-il dans le projet de Laporta ?

Le candidat à la présidence du Barça a également été interrogé sur un possible retour de Neymar en Catalogne, au cas où il est élu pour succéder à Josep Maria Bartomeu. « Je ne parle pas de joueurs appartenant à d'autres équipes. Tout d'abord par respect envers notre équipe et notre entraîneur. On a notre propre groupe, qui est très bon, et on doit le soutenir », a-t-il répondu. Selon lui, « ce serait absurde de dire qu'un joueur l’intéresse, car cela augmenterait son prix et dévaluerait la valeur de ceux qu’il a dans son équipe ». « J’ai critiqué le PSG pour l'avoir fait et je ne vais pas me prêter à ce genre de réaction infantile », a-t-il conclu.













Par ALEXIS