Mercato PSG : Les garanties que demande Mbappé pour prolonger

Publié le 25 janvier 2021 à 13:45

Le PSG a fait carton en ouverture de la 21e journée de Ligue 1, face à Montpellier. Les parisiens ont remporté la rencontre 4-0, avec un doublé signé Kylian Mbappé. L'attaquant, qui n'avait pas encore marqué de buts en janvier, a mis fin à sa période de passage à vide et contemple maintenant son avenir au club.

Un grand retour et des questions pour Mbappé

Kylian Mbappé a signé son grand retour face à Montpellier avec la manière, en inscrivant un doublé. Visiblement heureux et probablement soulagé, le joueur s'est exprimé également sur son avenir au PSG : "On discute avec le club, je suis en réflexion aussi. Si je signe c'est pour m'investir à long terme. Je me sens bien ici. Il faudra bientôt faire un choix. Si je signe, c'est pour rester longtemps au Paris Saint-Germain." Une déclaration qui a provoqué une fois de plus, de fortes réactions du côté de la presse sportive espagnole, toujours à l'affût de développements dans le dossier Mbappé au Real Madrid. L'attaquant parisien quant à lui, affiche une grande sérénité par rapport à son avenir. Le joueur maitrise en effet à la perfection sa communication et ne devrait pas donner plus de détails pour l'instant. Cependant, en coulisses Leonardo travaille dans l'urgence pour avancer sur la prolongation de Kylian Mbappé. Selon L'Equipe, le club aurait déjà proposé une offre de contrat très avantageuse au joueur.

Mercato : des garanties sportives du PSG

Si Kylian Mbappé dit attendre avant de signer sa prolongation avec le PSG, seulement après mûre réflexion, n'ayant pas " envie de signer un contrat et de dire un an après que je veux partir parce que je ne voulais pas signer", il serait surtout en attente de garanties sportives. Si le salaire est un point important, l'attaquant ambitieux, veut aussi s'assurer du projet sportif du club. Le PSG subit de plein fouet la crise économique, qui touche la majorité des clubs européens, mais fera les efforts financiers nécessaires pour garder Mbappé. Cependant du côté sportif, la question est plus délicate. Le joueur exige des renforts de qualité, comme avait pu le faire Marco Verratti au moment de sa prolongation. Une demande pour se rassurer sur son évolution avec le PSG par la suite. L'ambition de remporter la ligue des champions est évidemment au centre des préoccupations du joueur, mais de ce côté-là aucune garantie ne peut lui être donnée. Pas plus que celle de recrutements prestigieux, compte tenu des finances du club, qui compte déjà son lot de stars, et donc de gros salaires. Les négociations semblent en bonne voie avec le club, mais la tentation Real Madrid n'est pas pour autant écartée. Ce sera sans doute, le grand feuilleton du mercato estival.













Par Hind