Transfert PSG : Un crack au milieu de terrain l'été prochain ?

Publié le 02 février 2021 à 19:05

Le PSG a été très discret sur le marché des transferts cet hiver. Aucune arrivée n'est à enregistrer au sein de l'effectif de Mauricio Pochettino, ce qui n'a pas perturbé l'entraîneur argentin, qui compte sur ses joueurs pour assumer la deuxième partie de saison. Mais pour le mercato d'été, le Paris Saint-Germain travaille déjà à renforcer son groupe pour le rendre encore plus compétitif. Notamment au milieu de terrain, où le bât blesse.

Mauricio Pochettino fait confiance à ses milieux, pour l'instant...

Mauricio Pochettino a connu sa première défaite sur le banc du PSG, ce dimanche en Ligue 1 sur la pelouse du FC Lorient (3-2). Comme souvent ces dernières semaines, Neymar a porté l'équipe, en inscrivant un doublé sur penalty, Kylian Mbappé a été décevant et le milieu de terrain, privé de Marco Verratti, a eu du mal à tenir le choc face au promu morbihannais. "C'est clair que Marco Verratti est un grand joueur et très important pour l'équipe. Le match à Lorient, nous aurions dû le gagner. C'est facile de pointer les joueurs absents et de dire que c'est à cause de cela que nous avons perdu", a déclaré l'entraîneur du Paris SG en conférence de presse.

"Ce n'est pas qu'un problème au milieu, c'est l'équipe, a-t-il ajouté. Quand vous perdez, comme quand vous gagnez, cela dépend de toute l'équipe. En tant que coach, c'est ma responsabilité de chercher constamment l'amélioration." Et il faudra rebondir dès mercredi, contre Nîmes pour la 23e journée, avant un choc contre l'OM et un huitième de finale de Ligue des champions contre le FC Barcelone qui arrive très vite.

Et le technicien du PSG devra faire avec un effectif inchangé par rapport à celui de Thomas Tuchel lors de la première partie de saison. Personne n'est venu renforcer les rangs parisiens au mercato, bien que Dele Alli était tout proche d'arriver de Tottenham en prêt. Pas un problème pour Pochettino : "Quand vous rejoignez une grande équipe avec un effectif de 30 joueurs, l'objectif premier est de connaitre ceux qui sont là. On verra en fin de saison si on a rempli les objectifs du club avec cet effectif." Mais Leonardo a déjà pris les devants et le PSG risque de voir de la nouveauté pour la saison prochaine.

Outre les dossiers très chauds concernant notamment Lionel Messi ou encore Sergio Ramos, le PSG pourrait chercher à se renforcer au milieu de terrain, là où l'effectif est plus creux. La venue de Tanguy Ndombélé, qui réalise des très bons matches cette saison avec Tottenham, est une possibilité. Le joueur l'a lui même évoqué sur Téléfoot. "Oui, j’ai parlé avec Kylian (Mbappé) d’une possible venue au PSG. Deux ou trois années de suite, on en a discuté. Ça ne s’est pas fait et aujourd’hui à Tottenham, ça se passe bien, mais pourquoi pas plus tard ?", a révélé le milieu de terrain de 24 ans, auteur de 6 buts et 3 passes décisives cette saison avec les Spurs. Evalué à 45 millions d'euros, Tanguy Ndombélé est sous contrat jusqu'en juin 2025 au sein de l'équipe de José Mourinho.













Par Matthieu