PSG Mercato : Real, deux indices dans le dossier Sergio Ramos

Publié le 06 février 2021 à 15:00

Comme c'est le cas pour Lionel Messi, le PSG est à l’affût pour récupérer Sergio Ramos à la fin de son contrat au Real Madrid, en juin 2021. Alors que le défenseur n’a pas totalement refermé les négociations avec la direction du club de Liga, deux indices sont révélés sur son futur.

PSG : Pas d'entente entre Ramos et le Real Madrid

Sergio Ramos est dans le collimateur du PSG, qui cherche un successeur à Thiago Silva parti librement à Chelsea l’été dernier. L’arrière central espagnol pourrait arriver librement au Paris Saint-Germain à l’été. Il ne s’entend toujours pas avec les dirigeants madrilènes sur les conditions pour prolonger. Selon les informations de L’Équipe, la Direction de la Maison Blanche propose 10 M€ et une saison de plus à son capitaine. Or ce dernier souhaite signer un nouveau contrat de deux années et garder son salaire estimé à 12 M€ net par an.

Le clan Sergio Ramos reste ferme sur sa position

Face au désaccord sur le salaire et la durée du bail, le clan de l’emblématique capitaine du Real Madrid se montre agacé et se sent même abusé. « Ils disent qu’il n’y a pas d’argent, mais ils envisagent de dépenser 150 M€ pour acheter Kylian Mbappé au PSG cet été et lui offrir un salaire de 20 M€ », a-t-il martelé, selon la source. Évidemment, l’entourage de Sergio Ramos n'est pas favorable à la réduction du salaire de ce dernier, malgré la crise financière au Real Madrid, accentuée par les effets de la pandémie de coronavirus.

Les Parisiens en embuscade

Par ailleurs, le quotidien sportif confirme que le président du PSG a un accord verbal avec son homologue espagnol. Plus précisément, Nasser Al-Khelaïfi a promis à Florentino Pérez qu’il n’entraverait pas les négociations en vue de la prolongation du bail de Sergio Ramos. En d’autres termes, les Parisiens resteront tranquillement en embuscade jusqu’à un éventuel échec du dossier du défenseur de 35 ans avec le club qu’il a intégré depuis 2005.













Par ALEXIS