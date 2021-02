Transfert PSG : La presse catalane remontée contre le PSG pour Messi

Publié le 09 février 2021 à 10:50

Les tensions sont visiblement toujours aussi fortes entre le Barça et le PSG. La guerre de la presse est désormais déclarée. Le quotidien catalan Sport n'a pas apprécié la dernière une de France Football, affichant Messi sous les couleurs du Paris Saint-Germain, et ce à l'approche de la confrontation entre les deux clubs en Ligue des Champions.

Messi au PSG, la rumeur qui dure

Depuis l'affaire du Burofax et la fracture entre Lionel Messi et la direction du FC Barcelone, les rumeurs vont bon train concernant le départ du joueur. Plus précisément, sur sa future destination. Tous les clubs de football du monde rêvent de signer la Pulga, c'est un fait. Très peu ont de véritables moyens de le faire venir cependant. Le PSG fait partie de cette élite. Depuis l'arrivée des Qataris, tous les rêves ou presque sont permis. Notamment celui de voir Messi et Neymar évoluer en coéquipiers à Paris. Une ambition de Nasser al-Khelaïfi depuis sa reprise du club. Cependant, même avec une manne financière importante, ce n'est pas aussi simple. Léo est en désaccord avec la direction catalane et menace de partir depuis plusieurs mois, mais il reste attaché à Barcelone. Le seul club européen dans lequel il a évolué et avec lequel il a connu les sommets. L'ancien président, Josep Maria Bartomeu, a largement contribué à dégrader les rapports avec la star, mais il n'est plus là et Messi attend encore de savoir si la situation peut encore s'arranger après les élections qui auront lieu à Barcelone.

L'Argentin peut partir librement cet été, s'il n'y a pas de prolongation, mais reste à savoir s'il en a vraiment envie. Du côté de Paris, la crise économique a été dure et le salaire de Messi représente une charge importante. Actuellement, seul un départ de Mbappé au mercato estival, pourrait donner les moyens au club de réaliser ce coup. Le Real Madrid piste encore le joueur et un départ du PSG, bien qu'improbable, peut tout à fait être possible. Dans ce contexte aux multiples inconnues, les spéculations sur l'avenir de Messi sont légitimes, mais leur insistance aurait fini par agacer le joueur et le Barça. La dernière débâcle avec la fuite de son contrat dans la presse révélant son salaire et les attaques dirigées contre lui, le rendant responsable des problèmes financiers du club, a donné du grain à moudre à ceux qui suivent de près le dossier du sextuple Ballon d'Or. Les déclarations incessantes à son sujet du côté du club parisien, ont fini par mettre en colère le Barça, l'entraîneur Ronald Koeman et Messi, qui n'a toujours eu aucune discussion avec le PSG, comme l'a précisé son entourage.

Sport dénonce un " harcèlement total "

Le quotidien catalan, lui-même auteur de nombreuses spéculations au sujet de Messi et friand de rumeurs de transfert, n'a pas apprécié la une de France Football ce mardi. L'hebdomadaire français a en effet consacré son sujet de la semaine à la possibilité de l'arrivée de Messi au PSG. En une figure un photomontage du joueur sous le maillot du club de la capitale. Sport a riposté avec sa propre une en titrant " Harcèlement total". En introduction du numéro, Sport explique que le Paris Saint-Germain cherche la provocation avant le match de huitième de finale aller de Champions League à Barcelone : " France Football habille Messi aux couleurs du PSG, à Paris ils continuent de provoquer le Barça avec des spéculations sur la star argentine. Le club français assombrit l'ambiance une semaine avant le duel de Ligue des champions au Camp Nou ".

L'édition de France Football intervient après les nombreuses déclarations faites au sujet de Léo Messi au PSG, de la part de Pochettino, Di Maria et récemment, Marco Verratti. Cela ne risque pas d'arranger les relations entre les deux clubs, déjà tendues depuis le transfert de Neymar et les nombreuses rumeurs évoquant un retour du Brésilien en Catalogne. Le Barça avait déjà averti le Paris SG, qu'il ne tolérerait pas les spéculations sur son joueur et Koeman avait parlé d'un "manque de respect" de la part des Parisiens. L'attaquant star de son côté, préfère mettre de côté les rumeurs au sujet de son avenir la saison prochaine, pour se concentrer sur les prochaines échéances européennes. Déjà auteur de 13 buts en 19 matches en championnat espagnol, l'atout offensif et meilleur buteur du Barça, tient à bien terminer sa saison au club quoiqu'il en soit.

Le Barça qui a remporté son dernier match à Séville contre le Betis ce dimanche (3-2), avec notamment un but de Messi, revient bien au classement de la Liga (2ème), face à son rival madrilène. Cependant les tensions en interne plombent le club qui doit gérer une crise économique sans précédent. Les rumeurs concernant le départ de Léo ne font qu'aggraver un peu plus la situation. Le joueur coûte certes très cher au Barça, mais il reste l'attraction phare du club sur et en dehors de la pelouse et à ce jour, le meilleur joueur de son histoire.













