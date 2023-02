PSG Mercato : Al-Khelaïfi a déjà identifié le successeur de Messi

Publié par JEAN-LUC D le 25 février 2023 à 12:47

Alors que Lionel Messi pourrait finalement quitter le PSG à l’issue de la saison, Nasser Al-Khelaïfi aurait d’ores et déjà identifié son éventuel successeur.

Malgré des discussions avec les dirigeants du Paris Saint-Germain pour une éventuelle prolongation de son contrat, qui expire le 30 juin prochain, Lionel Messi envisagerait de plus en plus un départ libre au terme de la saison. Si le FC Barcelone aimerait le voir revenir pour prendre sa retraite là où tout a commencé pour lui en 2000, et que les supporters de l’Inter Milan ont réclamé sa venue à Steven Zhang, président des Nerrazzuri, l’international argentin de 35 ans se verrait, lui, bien aux États-Unis, à l’Inter Miami.

Phil Neville, l’entraîneur de la franchise américaine, a confirmé son intérêt pour le septuple Ballon d’Or. Conscient que Messi pourrait très bien prendre la résolution de s’en aller cet été, le Paris SG scruterait déjà le marché pour lui trouver un digne héritier. Et aux dernières nouvelles, Nasser Al-Khelaïfi aurait identifié le profil parfait pour remplacer la star argentine au sein de l’effectif des Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Lionel Messi remplacé par Mohamed Salah ?

Dans l’incertitude pour Lionel Messi, le Paris Saint-Germain envisagerait une arrivée Mohamed Salah pour le remplacer éventuellement. Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’attaquant de 30 ans pourrait quitter Liverpool l’été prochain en cas de bonne offre. Ce samedi, le journaliste Rudy Galetti révèle que des premiers contacts auraient déjà eu lieu entre Nasser Al-Khelaïfi et l’international égyptien. Pour des raisons à la fois sportives et marketing, comme l’a indiqué The Transfer Window Podcast, les autorités qatariennes du club de la capitale rêveraient de recruter Mohamed Salah à Paris.