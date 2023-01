FC Lorient Mercato : Un attaquant du FCL plait en Allemagne

Publié par Enzo Vidy le 05 janvier 2023 à 18:35

Après une bonne première partie de saison, un attaquant du FC Lorient attire plusieurs écuries du championnat d'Allemagne.

C'est la véritable surprise depuis le début du championnat de France. Actuellement 6e du championnat devant le LOSC et l'OL, le FC Lorient réalise une très belle première partie de saison. Sous l'impulsion de Régis Le Bris, les Lorientais sont séduisants dans le jeu, et ont réalisé une magnifique série de 6 victoires consécutives en tout début de championnat. Derrière, les derniers matches avant la trêve se sont avérés plus compliqués, et le FC Lorient a perdu sa place sur le podium de la Ligue 1.

Lors du retour à la compétition, les Merlus ont concédé une défaite assez inattendue à domicile face au Montpellier HSC (2-0), avant de retrouver le chemin de la victoire dimanche dernier à Angers SCO en s'imposant 2-1. Grâce à ses belles performances sur les derniers mois, de nombreux joueurs du FC Lorient n'ont pas laissé indifférents plusieurs clubs européens, et notamment Souhampton qui a récemment montré son intérêt pour Terem Moffi. Mais ce jeudi, un autre attaquant du FC Lorient fait l'objet de plusieurs convoitises.

FC Lorient Mercato : Stéphane Diarra est pisté en Bundesliga

Si l'on en croit les récentes informations de Foot Mercato, le virevoltant ailier du FC Lorient, Stéphane Diarra, serait sur les tablettes de trois clubs du championnat d'Allemagne dont les noms n'ont pas filtré d'après le média. Arrivé au FCL en 2020, les débuts ont été assez difficiles pour le jeune joueur de 24 ans, gêné par de nombreuses blessures ces dernières années.

Cette saison, il a déjà disputé 15 matches, soit le nombre équivalent à ceux qu'il a disputé sur la totalité de la saison dernière. Le 23 octobre dernier, il s'est offert son premier but en Ligue 1 avec le FC Lorient à l'occasion du match nul 2-2 à Troyes. Véritable homme fort des Merlus depuis le début de l'exercice, il n'est pas certain que les dirigeants lorientais le laissent filer cet hiver.