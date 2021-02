FC Barcelone : Saison déjà terminée pour Philippe Coutinho ?

Publié le 12 février 2021 à 01:45

Blessé au genou gauche, Philippe Coutinho sera encore éloigné des terrains pour de longs mois. Pour la presse anglaise, le milieu brésilien ne devrait pas rejouer cette saison pour une raison particulière.

Philippe Coutinho out pour le reste de la saison

Les saisons se suivent et se ressemblent pour Philippe Coutinho au FC Barcelone. Revenu au Barça après un prêt fructueux au Bayern, le milieu auriverde (62 sélections/18 buts) souffre d’une rupture au ménisque externe de son genou gauche. Touché fin décembre, le joueur de 28 ans devrait manquer entre quatre à cinq mois de compétition. Alors qu’un retour du Brésilien était attendu à la fin de la saison, certaines sources indiquent qu’il ne devrait plus rejouer. Le Daily Star croit savoir que la direction des Blaugranas compte se passer de son milieu pour des raisons économiques. Le journal révèle que le club catalan n’a pas encore versé la totalisé de l’indemnité du transfert du Brésilien. Le Barça devrait encore 30 millions d’euros à Liverpool, dont 5 millions au cas où l’ancien Red signait encore 5 apparitions cette saison. C’est donc pour réduire son ardoise que Barcelone ne devrait plus l’aligner cette saison d’après cette source.

Vers la fin de l’aventure avec le Barça ?

Le FC Barcelone éprouve en effet d’énormes difficultés financières. Selon certaines sources en Espagne, la dette du Barça s’élèverait à plus d’un milliard d’euros. En proie à cette crise, le club catalan songerait à se séparer de certains éléments l’été prochain. Une vente de Philippe Coutinho serait notamment à l’étude du côté de la direction des Culés. Recrue la plus chère de l’histoire du club, l’ancien intériste avait été acheté à 145 millions d’euros en janvier 2018. Mais au vu de ses performances en demi-teinte, il devrait être bradé en cas de vente. Sa valeur marchande a d’ailleurs chuté sur Transfermarkt. Le site spécialisé estime qu’un chèque de 50 millions suffirait pour enrôler le milieu auriverde.













Par Ange A.