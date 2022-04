Barça Mercato : Steven Gerrard insiste pour Philippe Coutinho !

Publié par Thomas G. le 21 avril 2022 à 13:43

Barça Mercato : Le FC Barcelone a acté le départ de Philippe Coutinho. Steven Gerrard, le coach d'Aston Villa, fait tout pour le faire signer l'an prochain.

Barça Mercato : Aston Villa s’active pour Philippe Coutinho

Steven Gerrard était présent pour assister à la victoire de l’Olympique de Marseille hier soir face au FC Nantes (3-2). La légende de Liverpool était venue superviser en personne Boubacar Kamara. En plus d’un intérêt pour le défenseur marseillais, l’entraîneur anglais souhaiterait conserver Philippe Coutinho. L'ancien joueur des Reds a confié les clés du jeu d'Aston Villa à Phillippe Coutinho. Depuis son arrivée à Birmingham, l’international brésilien vit une renaissance. Il a retrouvé la sélection brésilienne et se trouve de nouveau décisif. Le manager d'Aston Villa aimerait lever l'option d'achat du Brésilien.

L’arrivée du génie brésilien représente un investissement important pour le club anglais. Aston Villa devra payer 40 millions d'euros au FC Barcelone. De plus, les Villans doivent également s’acquitter du salaire de 20 millions d’euros par an du joueur. Selon Sport, le club anglais a demandé du temps au Barça pour prendre sa décision. Une situation qui profite aux Magpies qui ont présenté un projet faramineux à Philippe Coutinho. Néanmoins, selon la presse espagnole, l'international brésilien donnerait sa priorité à Aston Villa, car lui et sa famille apprécient le cadre de vie à Birmingham. Une chose est sûre, l’avenir de Coutinho s’écrira en Premier League.

Xavi prépare un dégraissage massif

Les Catalans ont acté le départ de Philippe Coutinho. Cependant, il ne sera pas le seul joueur à quitter le FC Barcelone. En effet, Clément Lenglet et Samuel Umtiti devraient aussi s'en aller du club. Les deux internationaux français ne rentrent plus dans les plans de Xavi. D’autant plus que le Barça aurait déjà trouvé leurs remplaçants. Les Catalans ont coché les noms de Lisandro Martinez et César Azpilicueta. Enfin, Riqui Puig, Martin Braithwaite et Sergiño Dest vont également bénéficier d'un bon de sortie cet été.