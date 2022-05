Barça Mercato : Barcelone en passe de boucler un transfert en attaque

Publié par Thomas G. le 10 mai 2022 à 14:50

Barça Mercato : Le FC Barcelone serait proche de boucler un accord important pour le transfert d'un international brésilien.

Barça Mercato : Philippe Coutinho va quitter le club

Pendant le mandat de Josep Bartomeu, les Catalans ont multiplié les mauvais choix sur le mercato et le club a aggravé sa dette. Antoine Griezmann et Philippe Coutinho ont notamment été achetés pour 260 millions d’euros, sans jamais parvenir à s’adapter au jeu du Barça. Joan Laporta souhaite réparer ces erreurs de casting en vendant les deux joueurs durant le prochain mercato. Et une première opération pourrait rapidement se boucler du côté de la Premier League.

Selon le Mundo Deportivo, Aston Villa serait désormais en négociations avancées avec le Barça pour le transfert de Philippe Coutinho. Les deux clubs seraient proches d’un accord qui avoisinerait les 25 millions d’euros. Le FC Barcelone a donc une nouvelle fois revu ses exigences à la baisse pour le joueur acheté 140 millions d’euros en 2018. De son côté, l'attaquant brésilien est prêt à faire des sacrifices sur son salaire pour prolonger l’aventure à Birmingham, où il retrouve des couleurs après un épisode délicat chez les Blaugrana.

Les grandes manœuvres ont commencé pour le Barça

Le FC Barcelone a assuré sa participation à la prochaine Ligue des Champions grâce à une victoire face au Réal Betis. Les Catalans peuvent désormais se concentrer sur le mercato et l’une des priorités est de recruter un concurrent pour Jordi Alba. Ainsi, les Blaugranas auraient coché le nom de Marcos Alonso pour cet été. Le joueur de Chelsea aimerait revenir en Espagne et s'est récemment rapproché du Barça pour un transfert cet été.

Par ailleurs, après l’échec sur la piste Erling Haaland, le Barça va maintenant se concentrer sur le dossier Robert Lewandowski. Les dirigeants ambitionnent d’offrir un nouvel attaquant à Xavi et le buteur polonais se verrait bien signer au FC Barcelone. Selon Sport, le Barça pourrait passer à l’action dans les prochaines semaines. De quoi laisser présager un été tonitruant en Catalogne.