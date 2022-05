FC Barcelone Mercato : 20 M€, Aston Villa s'offre un joueur du Barça

Publié par ALEXIS le 13 mai 2022 à 00:25

FC Barcelone Mercato : Prêté à Aston Villa en janvier 2022, Philippe Coutinho ne reviendra plus au Barça. Son transfert est désormais définitif.

FC Barcelone Mercato : Coutinho transféré à Aston Villa pour 20 M€

N’ayant pas réussi à s’imposer au FC Barcelone, Philippe Coutinho était devenu indésirable en Catalogne. Il était poussé dehors depuis longtemps. Après un premier prêt non concluant au Bayern Munich en 2019-2020, l’ailier gauche a été prêté à Aston Villa en janvier dernier, mais avec une option d’achat. Alors que son contrat arrive à expiration en Angleterre en juin, le club de Premier League a levé l’option d’achat. Dans un communiqué officiel, le Barça a officialisé le transfert définitif du Brésilien.

« Le FC Barcelone et Aston Villa sont tombés d'accord sur le transfert de Philippe Coutinho pour 20 millions d'euros. Le Club blaugrana se réserve 50% de la plus-value en cas d'une future vente du joueur de la part du club anglais. Le FC Barcelone tient à remercier le joueur pour son engagement et son implication et lui souhaite bonne chance pour le futur », a appris le FCB, ce jeudi.

Une grosse perte pour le Barça

Le Barça trainait Philippe Coutinho comme un boulet au pied, depuis son transfert de Liverpool en janvier 2018. En effet, le transfert de l’international brésilien (68 sélections, 20 buts) a été un véritable fiasco, car il n’a jamais réussi à justifier les 135 M€ investis par les Blaugrana dans son transfert. En 4 ans sous le maillot barcelonais, le joueur de 29 ans a pris part à 106 matchs, pour 25 buts marqués et 14 passes décisives délivrées. Notons que le FC Barcelone avait touché seulement 8,5 M€ lors du prêt payant de Coutinho au Bayern. Tout calcul fait, les Barcelonais ont récupéré seulement 28,5 M€ sur les 135 M€ déboursés pour le transfert du natif de Rio de Janeiro de chez les Reds.