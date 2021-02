FC Nantes : Une vente du FCN, la réponse cash de Franck Kita

Publié le 12 février 2021 à 07:00

Le FC Nantes traverse une nouvelle saison compliquée. Des rumeurs circulent d’ailleurs sur une reprise du FCN par d’autres investisseurs. Franck Kita a été clair au sujet d’une éventuelle cession du club des bords de l’Erdre.

Franck Kita ferme au sujet de la vente du FC Nantes

Bien que fragilisé par les supporters, le clan Kita n’entend pas lâcher prise. Telle est la quintessence du message de Franck Kita au sujet de la période trouble que traverse actuellement le FCN. En conférence de presse, le directeur général de Nantes a notamment fermé la porte à de potentiels repreneurs. « On est propriétaires donc on ne peut pas arrêter quand on le souhaite. On aime le club [...] Je suis à l’écoute de rien du tout, c’est notre club, on aime le club. Tout ce qu’il se passe à l’extérieur, sincèrement, je m’en moque totalement. Ça ne m’affole pas, on a totalement l’habitude. Si dans la vie, vous vous mettez à partir ou à pleurer à chaque moment difficile, il faut rester à la maison », a martelé le fils de Waldemar Kita cité par 20 Minutes.

Une gestion de Kita controversée

Depuis plusieurs mois, les supporters du FC Nantes sont en guerre ouverte contre la direction de leur club. Ces fans organisent d’ailleurs régulièrement des manifestations pour inviter Waldemar Kita à passer la main. Président de l’association À la Nantaise, Éric Swidurski avait annoncé le projet de création d’une société commerciale. Cette association de supporters s’est approchée des entreprises locales et autres mécènes pour obtenir des fonds. Mais comme l’a donc indiqué Franck Kita, malgré les crises, céder Nantes n’est pas dans l’agenda des dirigeants. L’essentiel est de sauver le club d’une relégation en Ligue 2. Une mission confiée à Antoine Kombouaré, installé dans ses nouvelles fonctions d’entraîneur jeudi. L’ancien coach de Toulouse est devenu le 16e entraîneur de l’ère Kita.













Par Ange A.