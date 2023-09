L'atmosphère au FC Nantes est tendue entre Waldemar Kita et Franck Kita dans l'entame de la nouvelle saison, avec des désaccords au niveau des objectifs affichés.

FC Nantes : Le double langage troublant entre Waldemar Kita et Franck Kita

Franck Kita avait publiquement annoncé que la priorité absolue du FC Nantes était le maintien dans l'élite du football français. Il avait déclaré : "L’objectif c’est le maintien, au vu de la saison dernière mais aussi de la nouvelle configuration de la Ligue 1, avec des clubs concurrents comme Lorient et Strasbourg qui montent en puissance."

Cependant, lors de la soirée des partenaires qui s'est déroulée récemment, Waldemar Kita aurait fait une déclaration surprenante, contredisant ainsi les objectifs annoncés par son fils. Selon le compte Twitter @avenirduFCN, le propriétaire du FC Nantes viserait bien plus haut, avec un objectif tourné vers l'Europe. Il aurait exprimé son ambition de voir le club se classer dans la première partie du classement de la Ligue 1 et même de se qualifier pour une compétition européenne à la fin de la saison.

Ce désaccord public entre le président et le propriétaire du FC Nantes suscite des inquiétudes au sein du club et parmi les supporters. Il met également en lumière des problèmes de communication et de gestion au sein de l'organisation. Le fait que les deux figures clés du club ne partagent pas la même vision pour la saison à venir soulève des questions sur la cohésion au sein de l'équipe dirigeante. Ce n'est pas la première fois que le FC Nantes est secoué par des querelles en interne. Les supporters et les observateurs du club espèrent que cette divergence d'opinions n'aura pas d'impact négatif sur la performance des Canaris sur le terrain.