Annoncé tout proche du FC Nantes en début de semaine, Yunus Akgun pourrait leur filer entre les doigts. Deux autres clubs sont entrés dans la course.

Mercato FC Nantes : Retournement de situation pour Yunus Akgun ?

C'est ce que craint le FC Nantes. D'après Yağız Sabuncuoğlu sur Twitter, deux autres clubs sont rentrés dans la danse pour s'attirer les faveurs du milieu offensif droit, Yunus Akgun. Alors que le FC Nantes avait ciblé le Turc pour remplacer Ludovic Blas, et qu'une première offre a même été transmise pour sa venue, le FC Lorient et la Salernitana ont pointé le bout de leur nez et retardé les opérations.

Galatasaray n'a pas fermé la porte, et les négociations ont été entamées avec les nouveaux venus. Un coup dur pour le FCN, qui avait bon espoir d'avoir déniché le remplaçant idéal du milieu offensif, parti du côté du Stade Rennais.

Le FCN en danger la saison prochaine ?

Ce n'est pas encore le moment de tirer la sonnette d'alarme, mais ça ne saurait tarder. À ce rythme, difficile d'imaginer le FC Nantes vivre une grande saison. Car depuis le début du mercato, les arrivées se font rare, contrairement aux départs. Ludovic Blas, meilleur joueur incontesté de l'équipe, est parti renforcer le SRFC pour 15 millions d'euros, mais cet argent tarde à être réinvesti. Après une saison catastrophe comme les Nantais l'ont vécu, avec une lutte pour le maintien jusqu'à la dernière journée, les Canaris n'ont pourtant pas le choix, ils doivent réagir !

Franck Kita l'avait annoncé : la création d'une vraie cellule de recrutement, pour en finir avec les transferts d'agents. Mais cette cellule tarde à prendre forme, et donne la fâcheuse impression de retarder le club dans ses choix. Car depuis l'ouverture de la fenêtre estivale, le FC Nantes n'a finalisé aucun transfert majeur pour un titulaire dans son équipe. Mais pendant ce temps, l'heure tourne et le staff de Pierre Aristouy s'impatiente. Attention donc à ne pas rater le coche et se retrouver avec un effectif mal construit au 1er septembre, avec des joueurs qui se découvrent.