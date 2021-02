PSG Mercato : La direction confiante pour la prolongation de Mbappé

Publié le 18 février 2021 à 10:45

La question de la prolongation de Kylian Mbappé au PSG préoccupe bien la presse football spécialisée. Elle tient occupé surtout Leonardo le directeur sportif du club parisien. Maintenant que la prolongation de Neymar semble quasiment bouclée, il ne manque plus que l'officialisation, les discussions avec Mbappé, elles, se poursuivent avec l'espoir d'une issue favorable.

Des envies de départ du PSG

Depuis janvier la question de la prolongation de Kylian Mbappé (22 ans) au PSG reste en suspense. Le joueur s'était enfin exprimé en janvier sur son avenir en indiquant qu'il était en pleine réflexion et qu'il ne désirait pas se précipiter pour signer avant d'être certain de ses décisions. Une approche raisonnable et une communication maitrisée. Sans réponses à la question, il semblerait selon les différentes informations ayant filtrées, que le joueur ait quelques envies d'ailleurs, mais ne serait pas décidé encore à quitter le PSG. Si le salaire est un point important - en cas de prolongation le Parisien pourrait voir son salaire revalorisée à la hauteur de ce que Neymar jr perçoit actuellement (30M€ à peu près) - le défi sportif est tout aussi crucial pour le joueur très compétitif et ambitieux. Lié régulièrement au Real Madrid, club qui le piste depuis ses débuts et dont le joueur est plutôt fan ( la présence de Zidane au club fait partie également de l'attraction), il n'y aurait pas pour l'instant de discussions ou de prise de contact du club madrilène dans ce sens. Il faut dire que Kylian a encore un an et demi de contrat avec le Paris Saint-Germain.

Mbappé, qui est le meilleur buteur en Ligue 1 cette saison et ce malgré sa baisse de forme en janvier, se sent bien au Paris SG pour l'instant. Avec la présence de Neymar dans l'équipe et la prolongation de ce dernier, les résultats sportifs plus que satisfaisants, puisque le club a enfin franchi un palier en Ligue des champions en arrivant jusqu'en finale la saison dernière et un environnement familier qui lui convient. Rien ne presse donc pour son départ. Mais il aimerait éventuellement, relever un nouveau défi dans un gros club européen comme le rapporte L'Equipe dans un sujet dédié à la question de sa prolongation. Cependant, le contexte économique actuel fait que les clubs, mêmes les grosses écuries, sont en difficulté. La crise du Covid-19 touche lourdement le football et le Real Madrid pour ne citer que le principal candidat dans ce dossier (Liverpool suit aussi le joueur), avance avec prudence. Il faut noter que le club a déjà effectué des transferts colossaux, pas toujours avec beaucoup de réussite (cf. le cas Eden Hazard) et les pertes du club causées par la pandémie sont estimées à 300 millions d'euros.

Le club confiant pour la prolongation

Le Parisien évoque un montant de 200 millions d'euros, qui serait le prix minimum pour lequel le PSG pourrait considérer céder Mbappé. Actuellement, que ce soit Le Real ou Liverpool, une telle somme est hors de portée, pas pour ce mercato estival en tout cas. Pour Nasser al-Khelaïfi, la prolongation de son joueur star est une priorité absolue à l'heure actuelle. Mais comme le disait Mauricio Pochettino : " les grand joueurs décident eux-mêmes de leur avenir". En parlant de l'entraîneur argentin, depuis son arrivée, Kylian se sentirait bien mieux au club. Si les relations avec Tuchel n'étaient pas conflictuelles, le Parisien semble mieux s'entendre avec le nouveau coach. La prolongation de Neymar qui apprécie beaucoup Mbappé, comme il l'avait déclaré dans la presse où il avait formulé le souhait de voir son coéquipiers prolonger, pourrait jouer également en la faveur d'une prolongation.

Entouré de joueurs du top niveau mondial (Neymar, Icardi, Di Maria, Verratti, Paredes etc.), Mbappé est dans un contexte favorable sportif. Les récentes prestations du PSG dans les compétitions nationales et en Champions League, sont un argument de plus en la faveur du club pour garder sa star. La récente prestation de Kylian face au Barça, font évidemment monter sa cote, mais rendent encore plus difficile pour les clubs intéressés la possibilité de s'offrir le joueur. Le contexte économique pouvant changer dans un an ou deux, un départ à ce moment là serait bien plus envisageable. Du côté du club de la capitale, la confiance règne. Leonardo pense pouvoir offrir suffisament d'arguments au joueur pour le convaincre de rester, pour encore un bout de temps en tout cas.













