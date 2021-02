OM : Contestation de Watford auprès la FIFA pour Gueye

Publié le 18 février 2021 à 17:30

Le conflit entre l'OM et Watford devrait se poursuivre devant la FIFA. Le club anglais a contesté auprès de cette dernière le recrutement en juillet dernier de Pape Gueye. Le Français s'était préalablement engagé avec Watford avant de rompre son contrat unilatéralement.

Une rupture de contrat contestée

Le milieu de terrain défensif de l'OM, Pape Gueye (22 ans) est assurément une bonne pioche de Pablo Longoria. Cependant il se trouve actuellement au coeur du conflit qui oppose Watford à l'OM. Le joueur avait signé fin avril 2020 un contrat avec Watford (Championship) comme l'annonçait le club. Son contrat devait prendre effet le 1er juillet suivant, sauf qu'entre temps, le joueur formé au centre de formation du HAC, a rompu unilatéralement le contrat le liant au club anglais et s'était engagé par la suite avec l'Olympique de Marseille. Le contrat initialement prévu pour cinq ans, a été rompu pour vices de forme du côté de l'ancien international U18 et U19. Watford conteste désormais le recrutement du joueur par le club phocéen et demande un arbitrage de la FIFA. Les discussions entre les deux clubs n'auraient apparement pas abouties à un arrangement à l'amiable. Watford se considérant lésé financièrement dans l'affaire.

L'OM et le joueur visés

La procédure de contestation auprès de la FIFA engagée par Watford concernant la rupture du contrat de Pape Gueye vise l'Olympique de Marseille et le joueur à la fois. Le club anglais a " déposé un recours devant la Chambre de résolution des litiges ", chargée des contentieux contractuels, a indiqué à l’AFP un porte-parole de la FIFA avant de préciser qu'il n'y aurait pas plus de détails pour l'instant sur l'affaire : " Comme ce dossier est en cours d’instruction, nous ne pouvons faire de commentaire supplémentaire ". L'ancien Havrais a disputé une quarantaine de matches les deux dernières saisons avec le HAC avant de rejoindre l'OM où il a signé un contrat de quatre ans.













Par Hind