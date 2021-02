OL : Slimani va bousculer la hiérarchie chez les Lyonnais ?

Publié le 19 février 2021 à 11:00

Recrue hivernale de l'OL, Islam Slimani n’a pas encore assez de temps de jeu, mais il pourrait bien avoir sa chance, après son excellent match contre l’AC Ajaccio en Coupe de France.

Islam Slimani a débarqué à l'OL en janvier 2021 et s’y est engagé jusqu’en juin 2022. Il a été recruté pour prendre la place de Moussa Dembélé transféré à l’Atlético Madrid. Néanmoins, il n’est pas rentré dans l’équipe type de Rudi Garcia. Et pour cause, l’entraîneur des Gones fait confiance à son décisif trio d’attaque, composé par Karl Toko-Ekambi, Memphis Depay et Tino Kadewere. L’avant-centre algérien a fait 6 apparitions en Ligue 1, mais il n’a joué que des bouts de matchs, pour 88 minutes de jeu au total. Cependant, il a marqué des points lors de sa première titularisation, le 9 février dernier, en Coupe de France. Face à l’AC Ajaccio (club de Ligue 2), Islam Slimani avait été décisif. Il avait marqué un but et offert deux passes décisives, lors de la large victoire de l’Olympique Lyonnais au Groupama Stadium.

Un état d'esprit irréprochable

Malgré cette performance, le transfuge de Leicester City était encore remplaçant, samedi dernier, en championnat. Il était entré en jeu à la place de Houssem Aouar (72e), alors que l’OL était déjà mené (1-2) par le Montpellier HSC, à Lyon. Finalement, l’ancien attaquant de l’AS Monaco n’avait pas pu inverser la tendance et les Gones ont perdu le match de la 25e journée de L1. En attendant que le vent tourne pour Islam Slimani à l'OL, l’un de ses proches a témoigné de son état d’esprit. « Il a eu une discussion très franche avec Rudi Garcia. Il lui a dit qu'il avait ses trois de devant, mais qu'il aurait du temps de jeu », a-t-il rappelé dans L’Équipe. « Islam a très bien compris qu'on ne change pas une équipe qui gagne, mais la seule chose qu'il voulait, c'était une compétition juste », a souligné le membre du clan du joueur de 32 ans.

Première titularisation pour l'Algérien en Ligue 1 ?

Vu l’inefficacité des attaquants du onze de l'OL, le coach lyonnais pourrait opérer un réaménagement de son trio. Il est donc possible qu'Islam Slimani ait sa première titularisation en Ligue 1. Pourquoi pas contre le Stade brestois, au stade Francis-Le Blé, ce vendredi (21h), en ouverture de la 26e journée ? « Islam apporte de l’envie, de la combativité, du jeu de tête dans la surface de réparation. Il a le profil qu’il nous fallait pour compléter notre effectif offensif. Il peut jouer sur un des 3 postes de l’attaque sans problème », a fait remarquer Rudi Garcia, en conférence de presse d'avant-match, mercredi.













Par ALEXIS